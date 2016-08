Pflanzenschutzmittel im Wasser Von Helmut Heck Durmersheim - Im alten Wasserwerk am Südrand von Durmersheim wurde ein überhöhter Wert von N, N-Dimethylsulfamid festgestellt. Entsprechende Informationen unserer Zeitung wurden gestern von Bürgermeister Andreas Augustin bestätigt. Dabei legte der Rathauschef großen Wert auf den Hinweis, dass aus diesem Werk kein Wasser ins örtliche Leitungsnetz eingespeist werde. Im Wasserwerk Winkelsloh am Ettlinger Weg, von dem aus die Versorgung der Einwohnerschaft erfolgt, sei die Wasserqualität "einwandfrei". Sie werde regelmäßig kontrolliert, auch an verschiedenen Stellen im Leitungsnetz. Es gebe "definitiv nichts", worüber sich die Bevölkerung Sorgen machen müsse, versicherte Augustin. An die Verbraucher werde "nichts abgegeben, was in irgendeiner Form bedenklich" sei. Zudem wies er daraufhin, dass im Zuge der "Allgemeinvorsorge" außer der Gemeinde auch die Landesanstalt für Umwelt, Messungen und Naturschutz (LUBW) die Wasserqualitäten kontrolliere. Das alte Wasserwerk im Süden werde nur noch "technisch" vorgehalten, um es in Versorgungs-Notfällen eventuell in Betrieb nehmen zu können. Aus diesem Grund werde auch dort die Wasserqualität überwacht. In diesem Zusammenhang habe eine Analyse "plötzlich auffällige Werte" zum Vorschein gebracht. Eine Gegenprobe habe das Ergebnis bestätigt. Augustins Darstellung zufolge handelt es sich um die Überbleibsel eines Pflanzenschutzmittels eines deutschen Herstellers, das seit 2006 gar nicht mehr im Gebrauch ist, sich aber im Boden nur langsam abbaut. Das Mittel soll im Erdbeeranbau eingesetzt worden sein. Im Umkreis des alten Wasserwerks seien aber nach seiner Kenntnis niemals Erdbeeren angebaut worden, gab sich Augustin bezüglich der Herkunft des Schadstoffs ratlos. Die Annahme, dass die Grundwasserströmung auf der Hardt von Südosten nach Nordwesten verläuft, bejahte Augustin. Der Schadstoffeintrag könnte demnach durch eine "Fahne" zugeflossen sein. Es seien Untersuchungen im Gange, um die Ursache zu finden. Der vertretbare Wert soll bei N, N-Dimethylsulfamid bei 100 Nanogramm pro Liter liegen. Unterlagen zufolge wurden 3 040 ermittelt. Twittern Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben





