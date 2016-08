Wenn Eltern zu Fremden werden

Nonnenmacher und Kurt Gommeringer, der künftige stellvertretende Vorsitzende, hatten aus diesem Grund das Badische Tagblatt zum Pressegespräch eingeladen. Die beiden Männer sind nur zwei von vielen betroffenen Elternteilen. "Es sind 95 Prozent Männer, die ihre Kinder nicht mehr sehen dürfen, aber auch einige Frauen - und daneben sind auch immer noch Großeltern betroffen", so Gommeringer. Er selbst hat seit zwei Jahren kaum mehr die Möglichkeit, seinen Sohn zu sehen oder zu sprechen, berichtet er. Obwohl er umgangsberechtigt sei, werde ihm der Zwölfjährige vorenthalten, was er nicht einfach so hinnehmen will und deswegen dagegen vorgeht.

Zu ihm hatte der 24-jährige Kevin Nonnenmacher Kontakt aufgenommen und Hilfe gesucht. Denn das ist es, was der Verein will: Gegenseitige Unterstützung für andere Betroffene. Nonnenmacher hat seine erst drei Monate alte Tochter nach der Entlassung aus dem Krankenhaus nur durch Zufall noch einmal gesehen. Er sei zwar auf dem Papier genauso sorgeberechtigt, dennoch sei es schwierig, dieses Recht auch zu behaupten, betont er. "Auch meine Eltern leiden darunter, dass sie ihre Enkeltochter nicht sehen", erläutert er, wie weitreichend solch eine Entfremdung sei.

Kurt Gommeringer hat ihn bisher mit seinen Erfahrungen und seinem Rat unterstützt. Deshalb betonen beide auch, dass man in dem Verein nicht juristische Hilfe leisten wolle oder könne, sondern vielmehr Unterstützung aus Erfahrung und Beistand.

Die ersten Kontakte knüpfte man über soziale Netzwerke. In Zukunft will man aber monatlich ein Treffen in einem von der Kirche zur Verfügung gestellten Raum in Öhringen veranstalten, auch gerne mit anderen Vereinen Kontakte knüpfen. Auf die Frage, was "Aktiv gegen Kindesentfremdung" von anderen Vereinen, die sich um ähnlich Belange kümmern, unterscheidet, antwortet Gommeringer: "Das aktiv im Namen. Wir wollen um unser Recht kämpfen". So haben er und andere Betroffene durch ihren langen Leidensweg bereits viele Erfahrungen auch vor Gerichten gesammelt, mit denen sie Hilfestellungen geben wollen. Aber immer müsse der Betroffene auch mitarbeiten wollen.

Nach der Vereinsgründung am 1. September soll eine Homepage unter www.aktiv-gegen-kindesentfremdung.de entstehen. Telefonisch kann man Gommeringer unter (01578) 5581525 und Nonnenmacher als Ansprechpartner der Region unter (0176) 61686575erreichen.