Auf dem Motorrad nach Südostasien

Rastatt - Andere träumen davon, Jürgen Brenner tut es. Er packt seine "Siebensachen" und zieht los in die Welt. Mit seiner Lebensgefährtin Esther Zierau war er 2008/09 ein ganzes Jahr lang mit dem Motorrad in Afrika unterwegs, jetzt zieht es ihn nach Südostasien. Von Rastatt nach Singapur, alles auf dem Landweg. Wieder für ein Jahr, falls alles gut geht, vielleicht sogar länger. Dieses Mal reist er allein; die Lebensgefährtin, die zu Hause in Rastatt bleibt, versucht, ihn so oft es geht zu besuchen, dort, wohin es ihn gerade verschlagen hat. Eine Route über die Schweiz und Österreich in den Balkan, dann über Ukraine, Russland, Iran, Pakistan und Myanmar bis Singapur ist geplant. Heute Mittag soll es los gehen, zunächst noch mit einer gemeinsamen Fahrt zu einem Motorradtreffen in die Vogesen, am Sonntag dann weiter.

Wenn man sich den Reisevirus einmal eingefangen hat, "dann trägt man den immer mit sich", sagt der 46-Jährige im BT-Gespräch. Seit er 19 ist, fährt Brenner Motorrad, erste Touren führten in die Vogesen, dann weiter durch Europa, dann kamen ferne Regionen dazu, neben Afrika auch der Nahe Osten. Mehrere hunderttausend Kilometer hat er so bereits per Motorrad zurückgelegt. Zu zweit auf dem Yukon in Kanada paddeln, alleine 200 Kilometer durch Grönland wandern: Der Reisevirus wird dabei stets durch eine Portion Abenteuerlust genährt. So erhofft sich Brenner auch vom neuerlichen großen Unterfangen, zu bekommen, was er sich erträumt: Schöne Eindrücke, spannende Erlebnisse, eine Reise auch zu sich selbst erleben - und: weitestgehende Freiheit. Klar, dass es die nicht umsonst gibt, und damit sind nicht einmal die Reisekosten gemeint. Auf der einjährigen Afrikareise haben Esther Zierau und ihm jeweils 8000 Euro pro Person ausgereicht, Spritkosten inklusive.

"Die Freiheit heißt, Sicherheiten aufzugeben", so der 46-Jährige. Den Job beispielsweise - schließlich ist nicht klar, wann Brenner zurückkehrt. Er lässt sich offen, nach drei, vier Monaten abzubrechen, wenn es nicht gut laufen sollte, wenn aber doch, könnt es auch sein, dass die Reise auch nach einem Jahr noch nicht zu Ende ist.

Seit zwei Jahren steht der Entschluss, die Fahrt anzutreten. Nach Testtouren war klar: Auf einer Beta Enduro, 350 Kubik, Einzylindermotor, wird Brenner es angehen. Eher ungewöhnlich für solch eine Reise, weil eher klein, aber: Einfache Technik, luftgekühlter Motor, wenig Elektronik, viel Mechanik, geringes Gewicht, eher unauffällig. Für Brenner, der "die grundlegenden Dinge" selbst reparieren kann, sind das alles Pluspunkte.

Die Reichweite hat der Rastatter durch einen Zusatztank erweitert, spezielle Benzin- und Ölfilter eingebaut, eine Vorrichtung hilft ihm zudem, beim Gasgeben die Hand zu entlasten. Im Gepäck: "So wenig wie möglich, so viel wie nötig". Zelt, Isomatte, Schlafsack, Kleidung, ein kleines Kochset, Werkzeug, Kulturbeutel, Kartenmaterial, GPS-Gerät. Einen wahren Impfmarathon hat der 46-Jährige hinter sich, Medikamente selbst lässt er angesichts seiner "robusten Gesundheit" aber zu Hause - sollte er welche benötigen, gebe es die auch vor Ort.

Dass in den Ländern, die er durchfahren will, durchaus gewisse Gefahren auf ihn warten könnten, ist sich Brenner bewusst. Er weiß aber durch seine bisherigen Reisen ebenso, gerade auch im Nahen Osten: "Man wird dort von den Menschen mit einer Gastfreundschaft und Hilfsbereitschaft empfangen, da können wir uns noch eine Scheibe davon abschneiden." Die größte Gefahr, der er sich grundsätzlich aussetze, sei ohnehin das Motorrad selbst, sagt der Rastatter. Aufregend und spannend seien aber stets auch die Grenzübertritte, berichtet er aus seinen bisherigen Erfahrungen - vom Durchwinken bin zur stundenlangen Rennerei nach Stempel, Unterlagen und Kopien sei alles drin.

Bisher hat Brenner nur die Länderfolge festgelegt. Welche Wege er dort dann einschlägt, zeige sich erst vor Ort. Fest steht auch, dass er entschleunigt reisen will, mit einem Tageslimit von 20 Euro. Dazu gehört es, mit Einheimischen eng in Kontakt zu treten, beispielsweise, wenn er sein Zelt auf deren Gelände aufschlagen darf. Und: Er werde kein Tagebuch führen, keine Homepage unterhalten, weniger fotografieren und sich stattdessen ganz auf die Reise selbst konzentrieren - die Momente direkt erleben und nicht durch ein Objektiv.