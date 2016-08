"Ein armer Irrer" schockt die Bahn

Von Daniel Melcher Rastatt - 25. August 1976, 5 Uhr 26: Der Lokführer des Nahgüterzugs Nr. 64203, mit Tempo 80 unterwegs, bemerkt auf der Strecke zwischen Muggensturm und Rastatt, dass die rechte Spur "anormal" verläuft. Er leitet sofort eine Schnellbremsung ein, doch es reicht nicht mehr: Zwölf von 19 Waggons springen aus den Gleisen, drei stürzen die Böschung hinab. Der Mann, dessen Lok in den Schienen blieb, alarmiert die Polizei. Wie man später erfährt, hat "Monsieur X" zugeschlagen. Dass der ominöse Mann mit "Terror" gedroht und die Bahn seit Oktober 1975 erpresst hat, wird nun erst mit diesem Sabotageakt publik. Bis 1978 verübt er insgesamt 13 Attentate auf Bahneigentum. Zunächst hatte der Erpresser in einem merkwürdigen Schreiben, das bei der Bundespolizeidirektion Karlsruhe einging, "nur" 100000 Mark gefordert, schließlich nehme er "Rücksicht auf das Defizit der Bahn". Und er ergänzt, dass er die Summe innerhalb eines Jahres mit einer Verzinsung von sieben Prozent zurückzahlen wolle. Damit man ihn ernst nehme, werde er einige kleine Demonstrationen vornehmen. In zwei Oktobernächten 1975 stellt er Warnblinkleuchten auf Bahnstrecken, die damalige Polizeidirektion Baden-Baden richtet eine Sonderkommission "DB-Attentate" ein. Die Bahn will zahlen, doch zwei Übergaben scheitern, weil der Attentäter keinen Übergabeort nennt. Anschließend schweigt "Monsieur X" - bis am 25. August 1976 der Güterzug bei Rastatt entgleist. Am Tatort hinterlässt er einen Hinweis, den die Ermittler zunächst geheim halten wollen. "Verantwortlich für dieses Unglück: DB-Direktion in Karlsruhe, Lammstr. 19. 100000 Euro waren zuviel! Nun wird's wesentlich billiger! Mit herzlichen Grüßen, Monsieur X." Das BT zeigt am Tag darauf ein Foto des Zettels. Der Attentäter hatte 80 Schwellenschrauben gelöst. "Ein armer Irrer": So lautet ein erster Kommentar von Bahnpräsident Schwaner. Einer, der allerdings in der Folgezeit weiter Ernst macht. Seine Forderung schraubt er auf 250000 Mark, die er nun nicht mehr zurückzahlen will, und nachdem erneut eine Geldübergabe scheitert, meldet sich der Erpresser zurück, indem er weitere Anschläge - meist auf die Oberleitungen - bei Steinbach, Niederbühl, Bühl, Graben-Neudorf, Renchen, Muggensturm Weingarten und Windschläg verübt. Als am 17. Oktober 1977 in der Nähe von Riegel der "Italia Express" entgleist, die Lokomotive und zwölf Personenwagen aus den Schienen springen, kommt wie durch ein Wunder kein Reisender ums Leben. Jedoch werden eine Frau schwer und 24 weitere Reisende leicht verletzt. Wieder bekennt sich "Monsieur X dazu, Schwellenschrauben gelöst zu haben. Die Polizei tappt zunächst im Dunkeln, auch die Sendung "Aktenzeichen XY" bleibt erfolglos - bis der baden-württembergische Verfassungsschutz einen entscheidenden Hinweis von der französischen Polizei erhält. Am 6. Februar 1979 beginnt der Prozess gegen den Bahnerpresser - da man mit großem Publikumsandrang rechnet, tagt das Landgericht im Rastatter Schloss. Die Anklage: versuchter Mord in 23 Fällen, räuberische Erpressung sowie gefährliche Eingriffe in den Bahnverkehr. Der Angeklagte, ein 52-Jähriger aus Freiburg, beteuert jedoch bis zuletzt seine Unschuld. Am 9. März 1979 verurteilt ihn das Schwurgericht zu lebenslanger Haft. Der kuriose Fall ist damit noch nicht zu Ende: Nach 15 Jahren verbüßter Strafe flieht der Häftling aus dem Gefängnis - um sich dann zwei Jahre später auf einem Polizeirevier zu stellen mit den Worten: "Ich bin Monsieur X". Daraufhin wird er erneut inhaftiert. 1998 wird der mittlerweile 72-Jährige schließlich entlassen. Twittern Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben