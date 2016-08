Endstation Schuttplatz

(rw) - Bei den Bauarbeiten zum neuen Hochwasserpumpwerk neben der Badener Brücke ist man auf Überreste des 1902 errichteten 1870/71er-Kriegerdenkmals gestoßen (wir berichteten). Dieses war einst eine Widmung für den deutschen Kaiser und Großherzog Friedrich I. und die Rastatter Kämpfer im Deutsch-Französischen Krieg von 1870/71. Dabei stellte sich die Frage: Was passierte 1955 mit den Resten des zuvor abgebauten Denkmals?

Das Denkmal mit der Büste des deutschen Kaisers Wilhelm I. und den lebensgroßen Figuren einer Siegesgöttin und eines germanischen Kriegers wurde als "Metallspende" im Zweiten Weltkrieg der Figuren beraubt, worauf im Buch "Rastatt - Stadt an der Murg" von 1992 hingewiesen wird. Übrig blieb nur der Granitaufbau, der noch in den 50er Jahren des vergangenen Jahrhunderts neben der Badener Brücke anzutreffen war. Aber die Tafeln mit dem Relief des Großherzogs Friedrich I. und der Kriegsteilnehmer wanderten nicht in den Schmelzofen - sie haben sich bis heute in der Eingangshalle des Historischen Rastatter Rathauses am Marktplatz 1 an der Wand erhalten.

Wohl als Zeichen der Versöhnung Deutschlands und Frankreichs hatte man wenig Interesse an der Erhaltung des heroisierenden Kriegerdenkmals. Die Granitelemente wurden abgebaut und wanderten zunächst auf einen Lagerplatz neben der Hindenburgbrücke, dort, wo sich heute der Oran-ger Platz befindet. Es gab zwar Pläne, das Denkmal wieder an einem anderen Ort zu errichten, die allerdings verworfen wurden.

Was schließlich mit den Elementen passierte, dazu äußerte sich vor einigen Jahren der damalige Leiter des Rastatter Bauhofs, Friedrich Thom: Dort, wo heute das hochaufragende Hochhaus an der Plit-tersdorfer Straße steht, befand sich in den frühen 60er-Jahren ein Müllplatz. Dort "versenkten" die Arbeiter des Städtischen Bauhofs die Denkmalelemente. Rastatt war um ein Denkmalproblem ärmer.

Bleibt nun abzuwarten, welches Schicksal das aktuell diskutierte 30er-Denkmal im Gedenken an die Opfer des Ersten Weltkriegs erfährt Wie berichtet, soll es einer Neugestaltung des Postplatzes weichen. Im Gemeinderat fanden die Befürworter einer Erhaltung und Versetzung eine Mehrheit. Drei Standorte werden untersucht.