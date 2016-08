Kurdenmarsch hat gerichtliches Nachspiel

Es ging um die vierte Etappe des Kurdenmarsches, der von Stuttgart aus über mehrere Stationen zum Zielort Straßburg führen sollte. Sie war am 11. Februar am Bahnhof Karlsruhe-Durlach gestartet worden und sollte am Rastatter Marktplatz enden. Ungefähr 160 Teilnehmern folgten dem Demonstrationszug, der von Sicherheitskräften begleitet wurde. Dabei ereigneten sich auf der Wegstrecke schon in Ettlingen und Neumalsch Ausschreitungen. Mit Verspätung erreichte der Marsch gegen 20.30 Uhr das Rastatter Stadtgebiet. Dort kam es dann, so der Polizeibericht vom 12. Februar, "zu den bislang gewalttätigsten Ausschreitungen". Der Marschgruppe näherten sich zwei Fahrzeuge der "Grauen Wölfe", so die Bezeichnung für Mitglieder der rechtsextremen türkischen Partei der Nationalistischen Bewegung. Diese provozierten nun mit dem Gruß der "Grauen Wölfe". Darauf flogen von Seite des Demonstrationszugs Steine. Fahrzeuge wurden dadurch beschädigt, und eine Polizeibeamtin erlitt eine stark blutende Kopfplatzwunde und musste ins Krankenhaus. "Der Polizei", so der Bericht weiter, "gelang es, den Steinewerfer festzunehmen. Als sich die schon aufgeheizte Stimmung unter den Kurden weiter verschärfte und sich die Lage zunehmend gewalttätig entwickelte, löste die Polizei die Versammlung auf." Um weitere Konfrontationen zu vermeiden, wurde auch der tags darauf geplante Weitermarsch vom Marktplatz aus untersagt. Busse wurden eingesetzt, um die Marschkolonne nach Straßburg zu fahren.

Drei Teilnehmer des Zugs, zwei Kurden und ein Deutscher, hätten sich gestern nun in drei Verhandlungen vor dem Rastatter Amtsgericht wegen Führung von Waffen, Verstoßes gegen das Vermummungsverbot und das Versammlungsgesetz zu verant- worten gehabt. Denn sie hatten gegen die ihnen zugestellten Strafbefehle Einspruch erhoben. Doch trotz ordnungsgemäßer Ladung erschien kein einziger der drei Männer.

Im Fall eines Kurden, der Abwehrspray mit sich führte, und im Falle eines Deutschen, der sich so in sein sogenanntes Palästinensertuch hüllte, dass nur die Augen zu sehen waren, wurden auf Antrag des Anklagevertreters der Staatsanwaltschaft Karlsruhe die Einsprüche gegen die Strafbefehle verworfen. Die beiden haben also die dort festgesetzten Geldstrafen von 1800 beziehungsweise 2400 Euro zu bezahlen. In dritten Fall wurde nach erfolgter Kontaktaufnahme durch den Verteidiger ein neuer Prozesstermin am 22. November bestimmt.