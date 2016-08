Antonia Pfaff wird Schwester

Elchesheim-Illingen - Ab dem 10. September wird aus Antonia Pfaff eine Schwester. Nein, es ist kein Kindersegen zu erwarten, und die 33-Jährige macht auch keine Ausbildung als Krankenpflegerin. Die Elchesheim-Illingerin hat sich dazu entschlossen, ins Kloster zu gehen. Sie wird dem Franziskanerinnenorden im oberschwäbischen Sießen beitreten. Ein wohlüberlegter Schritt, wie sie betont.

"Die Frage, ob ich mir das auch gut überlegt habe, kann ich inzwischen nämlich nicht mehr hören", sagt Antonia Pfaff. "Natürlich habe ich das nicht aus einer spontanen Laune heraus entschieden. Der Entschluss, der Kongregation beizutreten, ist im Lauf der Jahre in mir gereift."

Dabei stamme sie nicht einmal aus einem übertrieben katholischen Elternhaus. Die Mutter sei zwar eine fleißige Kirchgängerin gewesen, habe ihre Kinder nach christlichen Werten erzogen, aber in der Hinsicht nie Zwang ausgeübt. "Bei uns wurde zum Beispiel nie ein Tischgebet gesprochen oder so", erinnert sich die junge Frau. Natürlich, Interesse sei vorhanden gewesen: "In der Oberstufe fand ich Religion als Fach durchaus spannend - ich mochte es, mich mit den Thesen Kants oder Feuerbachs auseinander zu setzen. Und als ich ein zweites Hauptfach für mein Lehramtsstudium brauchte, wählte ich kurzerhand Theologie."

Den Anstoß lieferte einer ihrer Dozenten: Wer authentisch Religion unterrichten wolle, der müsse sich zu allererst einmal mit dem eigenen Glauben auseinandersetzen, riet er seinen Studenten. "Und das habe ich dann gemacht. Zunächst einmal ließ ich mich firmen, dieses Sakrament hatte ich nämlich bewusst bis dahin ausgelassen." Ein Ausflug mit ihrer Firmgruppe führte vor über zehn Jahren nach Assisi: In der Heimatstadt ihres Ordenspatrons betreibt die Sießener Kongregation ein Gästehaus. "Da wurde ich zum ersten Mal auf die Gemeinschaft aufmerksam, mir gefiel es in Assisi sehr gut. Und irgendwie war damals schon dieser ganz leise Gedanke da, ob das Klosterleben nicht etwas für mich sein könnte. Ich habe ihn natürlich sofort wieder verworfen - ,Antonia, du spinnst ja'", dachte ich.

Und dennoch: Der Kontakt zum Sießener Orden blieb erhalten. In den nächsten Semesterferien verbrachte Pfaff ihren Urlaub im oberschwäbischen Kloster, war ab da immer wieder dort zu Gast - mal für zwei Wochen, mal für länger. "Irgendwie war da immer so eine Sehnsucht in mir. Und letztlich habe ich mit Gott eine Art ,Deal' geschlossen: Entweder, er zeigt mir einen anderen Weg, oder ich trete dem Orden bei." Bis es so weit war, habe ihr Gott, davon ist die 33-Jährige überzeugt, aber erst einmal dabei geholfen, einen neuen Berufsweg einzuschlagen: "Das Lehramt war nichts für mich. Ergotherapie schon. Durch mehrere glückliche Umstände hatte ich innerhalb weniger Tage einen Schulplatz und ein Praktikum - beides ist eigentlich recht schwer zu bekommen."

"Gehe nur ins Kloster, nicht hinter den Mond"

Ob sie auch in Ordenstracht in ihrem Job weiter arbeiten wird, steht noch offen. Erst einmal wird Antonia Pfaff in den kommenden zwei Jahren ihr Noviziat absolvieren - zusammen mit weiteren drei Anwärterinnen: "Ich bin nicht die Jüngste von uns Vieren, aber auch nicht die Älteste." Zwei Jahre, in denen sie viel über Ordensgeschichte, Spiritualität oder Gebetsleben lernen wird: Der Alltag der Novizinnen setzt sich zur Hälfte aus Unterricht und zur anderen Hälfte aus Arbeit etwa im klostereigenen Pflegeheim, im Garten, im Hausdienst oder in der Jugendpastoral zusammen. Wie eine "richtige Nonne" wird Antonia Pfaff erst ab Ende März 2017 aussehen. Dann wird sie eingekleidet, erhält Ordenstracht und einen neuen Namen. Kann sie denn nicht - der Einfachheit halber - "Schwester Antonia" heißen? Pfaff lacht: "Das geht leider nicht. Der Name ist schon vergeben im Orden. Antonius von Padua ist eben ein recht beliebter Heiliger." Nach dem Noviziat folgt die sogenannte Erstprofess, bei der das Ordensgelübde abgelegt wird. Diese wird in den darauf folgenden Jahren mehrmals erneuert. "Man kann dann frühestens nach fünf Jahren die sogenannte ewige Profess ablegen,", erklärt Pfaff und blickt auf ihr Handy.

Eine Schwester mit Handy und Internetanschluss. Nein, das Leben hinter Klostermauern scheint bei weitem nicht so "mittelalterlich" anzumuten, wie man meinen könnte. "Wir sind per E-Mail jederzeit erreichbar, die meisten Schwestern haben ein Handy, und es gibt im Kloster auch ein Fernsehzimmer", erzählt Antonia Pfaff lachend: "Man will doch wissen, was in der Welt passiert. Ich gehe nur ins Kloster, nicht hinter den Mond."