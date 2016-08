Bickesheimer Herbstwallfahrt: Immer weniger Pilger Von Manuela Behrendt Durmersheim - Erstmals findet die traditionelle Bickesheimer Herbstwallfahrt der Heimatvertriebenen, Aussiedler und Katholiken der Region Mittlerer Oberrhein / Pforzheim am 4. September im Klostergarten hinter der Kirche statt und nicht wie in den vergangenen 68 Jahren unter den Kastanienbäumen auf dem Bickesheimer Platz. "Die Zahl der Pilger nimmt jährlich um etwa 80 Personen ab; nach diesem Rechenmodell erwarten wir aktuell ungefähr 500 Besucher, die wir gut im Klostergarten unterbringen können", informiert Helmut Weisenburger aus der Pfarrei St. Bernhard, der das Ereignis seit sechs Jahren hinter den Kulissen organisiert und vorbereitet. Zudem gehe nach Weisenburgers Auskunft die Anzahl der ehrenamtlichen Helfer für den Aufbau des Altarzelts stark zurück. Da die Klosterfestspiele das Altarzelt ohnehin als Bühne nutzten, bleibt es im Klostergarten bis zur Wallfahrt stehen, womit das Helferproblem zunächst überbrückt ist. Nach dem Zweiten Weltkrieg pilgerten die Heimatvertriebenen ab dem 12. September 1948 jährlich im Herbst zur Mutter Gottes nach Bickesheim. Ältere Durmersheimer erinnern sich noch an die Sonderzüge aus der gesamten Region, die am Bahnhof der Hardtgemeinde am Wallfahrtsmorgen eintrafen. In Prozessionen zogen rund 3000 Pilger, die meisten von ihnen in die Trachten ihrer alten Heimat gekleidet, unter Gesängen und mit Fahnen über die Speyerer Straße zum Bickesheimer Wasen. Stehend feierte man seinerzeit den Gottesdienst auf dem Gelände, das damals noch kein Parkplatz war. Ein Altarzelt für die Messfeier und Festplatzbänke als Sitzgelegenheiten, wie man sie aus jüngerer Zeit der Herbstwallfahrten kennt, hätten in den Nachkriegsjahren den Platzrahmen auf dem Wasen gesprengt. An einen Gottesdienst in der Kirche war wegen der riesigen Menschenmassen nicht zu denken. "Der Großteil der damaligen Pilger ist mittlerweile verstorben; die Nachfahren sind in der Region lange heimisch und verwurzelt", erklärt Weisenburger die stetig abnehmenden Wallfahrerzahlen. Setzt sich der Pilgerschwund zur Herbstwallfahrt nach Weisenburgers Kalkulationsmodell fort, ist der Gottesdienst unter freiem Himmel bis in zwei Jahren passé. "Bis dahin finden alle Pilger im Kircheninnern Platz", sagt er. Twittern Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben





Das könnte Sie auch interessieren



Durmersheim

Gefragte Suppenküche Durmersheim (manu) - Jeden Dienstag bereiten ehrenamtlich tätige Hausfrauen in der Pfarrscheune der katholischen Pfarrei St. Bernhard ein nahrhaftes, gesundes Menü für Bedürftige zu; zählte man 2010 noch 587 Bewirtungen, waren es im vergangenen Jahr 931 (Foto: manu). » Weitersagen (manu) - Jeden Dienstag bereiten ehrenamtlich tätige Hausfrauen in der Pfarrscheune der katholischen Pfarrei St. Bernhard ein nahrhaftes, gesundes Menü für Bedürftige zu; zählte man 2010 noch 587 Bewirtungen, waren es im vergangenen Jahr 931 (Foto: manu). » - Mehr