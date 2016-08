Rastatter beweisen Interesse an Festungsresten Rastatt (up) - Wer gestern den hohen Temperaturen entfliehen wollte, konnte die Gelegenheit nutzen und in den Rastatter Untergrund abtauchen. Traditionell am letzten Wochenende im August hatte der Historische Verein auch in diesem Jahr zu seinem Festungsfest eingeladen und die Tore zu den Kasematten im Südring weit geöffnet. Und bereits bei der ersten Führung um 10 Uhr nahmen 26 Besucher teil. "Dort unten herrschen angenehme 17 Grad, wir haben Mühe die Menschen wieder heraufzubekommen", sagte der Vorsitzende Dieter Wolf und zeigte sich im Gespräch mit dem Badischen Tagblatt sichtlich zufrieden mit dem Besucherandrang. Aber auch außerhalb des historischen Gemäuers mehrere Meter unter der Erde war für die Gäste in idealem Ambiente einiges geboten. Mitglieder der Siedlergemeinschaft Rastatt-Münchfeld mit ihrem Vorsitzenden Wolfgang Franzke hatten im Schatten der zahlreichen Bäume Zelte sowie Tische und Bierbänke aufgebaut und übernahmen die Versorgung mit Kaffee, selbst gebackenem Kuchen, Bratwürsten, Steaks und kalten Getränken. Mitglieder des Historischen Vereins boten Schriften und Bilder zum Verkauf an und ein Rastatter Copyshop zeigte Fotografien, die Dank neuer Technik seit kurzem auch auf unterschiedliche Materialien gedruckt werden können. Vom Verein "Freye Rastetter" waren Monika Begiraj und Annette Rieger in selbstgenähten mittelalterlichen Kleidern gekommen und machten zufällig vorbeikommende Spaziergänger auf das Fest aufmerksam. Viele Rastatter Bürger haben wie so oft ihr nachhaltiges Interesse an den geschichtsträchtigen Kasematten unter Beweis gestellt. Der Historische Verein wünscht sich daher, dass die Restaurierung des nur wenige Meter entfernten "Cavalier I" bald in Angriff genommen wird. Twittern Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben





Das könnte Sie auch interessieren



Ottersweier

Kinder fühlen sich wie Profis Ottersweier (fh) - Am Fußballcamp der Biniok-Stiftung, das derzeit an der Südbadischen Sportschule in Steinbach stattfindet, nehmen laut Trainer Egon Koch richtig gute Sportler teil. Technik und Taktik stehen bei den täglichen Trainingseinheiten im Vordergrund (Foto: fh). » Weitersagen fh) - Am Fußballcamp der Biniok-Stiftung, das derzeit an der Südbadischen Sportschule in Steinbach stattfindet, nehmen laut Trainer Egon Koch richtig gute Sportler teil. Technik und Taktik stehen bei den täglichen Trainingseinheiten im Vordergrund (Foto: fh). » - Mehr Steinbach

Abkühlung im Schwimmbad Steinbach (mei) - Wenn das Thermometer steigt und heiße Sonnenstrahlen die Haut küssen, lockt es immer mehr Menschen in die Schwimmbäder. Das Freibad in Steinbach (Foto: mei) bietet seinen Badegästen wohltuende Abkühlung mit Blick auf die tiefgrüne Reblandschaft. » Weitersagen (mei) - Wenn das Thermometer steigt und heiße Sonnenstrahlen die Haut küssen, lockt es immer mehr Menschen in die Schwimmbäder. Das Freibad in Steinbach (Foto: mei) bietet seinen Badegästen wohltuende Abkühlung mit Blick auf die tiefgrüne Reblandschaft. » - Mehr