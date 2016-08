Fahrgeschäfte, Feuerwerk und Leckereien

Die "Schachdlbachkracha" Rastatt sorgen für Stimmung. Im Anschluss dürfen alle Gäste die Fahrgeschäfte eine halbe Stunde lang kostenlos testen. Gegen 22 Uhr wird an der Murg das traditionelle Eröffnungsfeuerwerk gezündet. Bei vielen neuen und beliebten Fahrgeschäften wie "Transformer", "Blower" oder "Jaguar", Autoskooter sowie zahlreichen Kinderfahrgeschäften und Los- und Schießbuden können sich Kinder und Erwachsene amüsieren. Auch ein Laufgeschäft mit dem Namen "Rio" sowie Automatengeschäfte werden angeboten. Montag und Dienstag sind die Stände und Fahrgeschäfte von 14 bis 23 Uhr geöffnet, Samstag und Sonntag von 12 bis 23 Uhr. Für Familien gibt es am Dienstag, 6. September, beim Familientag besondere Angebote. So können sie ganztägig die Fahrgeschäfte zu ermäßigten Preisen nutzen.

Nach Herzenslust feilschen kann man auf dem Krämermarkt, der am Sonntag, 4. September, von 12 bis 20 Uhr, am Montag, 5. September, und am Dienstag, 6. September, von 9 bis 20 Uhr rund um den Jahrmarkt stattfindet. Zusätzlich gibt es am Samstag, 3. September, ab 7 Uhr einen Flohmarkt, ebenfalls rund um den Festplatz.

Mit allerlei Leckereien warten die Imbissbetriebe auf: Von Bratwurst über Langos bis hin zur Pizza reicht das Angebot. Wer lieber Süßes mag, kann sich an die zahlreichen Süßwarenstände mit Crêpes, Zuckerwatte, gebrannten Mandeln, Eis und vielem mehr halten. Außerdem erwartet Festwirtin Tschirner die Jahrmarktbesucher zu regionalen "Schmackerln" und einem Bier in ihrem Festzelt.

Wegen der Aufbauarbeiten für den Herbstjahrmarkt werden ab morgen, 30. August, ab etwa 12 Uhr der Friedrichring zwischen Friedrichsfeste und Lessingstraße sowie das gesamte Festplatzareal gesperrt. Die Schillerstraße ist in Richtung Lessingstraße als Einbahnstraße ausgeschildert, informiert die Stadtverwaltung in einer Pressemitteilung.

Ferner werden wegen des Floh- und Krämermarkts ab Freitagabend, 2. September, die Lessingstraße zwischen Friedrichring und früherer Uhlandstraße sowie die Straße Zur Friedrichsfeste zwischen Augustastraße und Schillerstraße gesperrt.

Umleitungen sind der städtischen Pressestelle zufolge ausgeschildert. Sie weist ausdrücklich darauf hin, dass die auf dem Festplatzgelände abgestellten Fahrzeuge bei Nichtbeachtung der Sperrungen abgeschleppt werden.