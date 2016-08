Modellflieger befürchten Aus für ihr Hobby

Von Mirjam Hliza Durmersheim - An die Zukunft mag Klaus Seemann gar nicht denken, falls die neue Luftverkehrsordnung greift, die das Bundesverkehrsministerium erlassen will. Denn die würde nach jetziger Planung nicht nur das Aus für sein großes Hobby - den Modellflug - bedeuten. Seemann befürchtet auch große Sicherheitsrisiken für die Bevölkerung. Der Leiter der Abteilung Modellflug des Flugsportvereins 1910 Karlsruhe sitzt am Esstisch seines Hauses in Durmersheim. Vor ihm auf dem Tisch liegen mehrere Blätter. Darauf aufgeschrieben hat Seemann all die Argumente, die seiner Meinung nach gegen die Novellierung der Luftverkehrsordnung sprechen - und Fragen, die ihn umtreiben. Knackpunkt der neuen Verordnung: Das Bundesverkehrsministerium will die Flughöhe für Modellflieger sowie Drohnen auf 100 Meter begrenzen. "Es wäre eine individuelle Einschränkung für jeden Modellflieger", kritisiert Seemann. "Viele der Modellflugsparten könnten gar nicht mehr ausgeführt werden, wenn die 100-Meter-Begrenzung kommt", erläutert er. Denn es gebe zahlreiche Flugmanöver, die aus höheren Höhen geflogen werden müssen - unter anderem aus Gründen der Sicherheit. Beim Kunstflug bestünde beispielsweise die Gefahr, dass viele Figuren zu nah am Boden ausgeführt würden. Und auch den Segelflug müsse man höher ansetzen. "Da machen 100 Meter keinen Sinn. Denn das ist verdammt wenig", begründet Seemann. Aber auch nationale und internationale Wettbewerbe verlören durch die Reglementierung an Attraktivität. "Ich denke als Konsequenz werden viele dieses Hobby aufgeben", befürchtet Seemann. "Das wäre schade, denn es ist eine sinnvolle Freizeitbeschäftigung." Und nicht nur die Passion vieler Modellflieger käme zum Erliegen. Auch die Modellbauindustrie würde unter dem Verbot leiden - oder sogar ganz kaputt gehen. Dabei versteht Seemann nicht einmal, warum die Luftverkehrsordnung überhaupt geändert werden müsse. Als Argument dafür wurden Sicherheitsaspekte im Zusammenhang mit der steigenden Beliebtheit von Multikoptern (Drohnen) bei Privatpersonen genannt. Die Initiative "Pro Modellflug", die sich unter Federführung des Deutschen Modellfliegerverbands ob der drohenden Novellierung gegründet hat und ebenfalls gegen die 100-Meter-Begrenzung kämpft, widerspricht diesen Argumenten auf ihrer Homepage: "Die bestehenden gesetzlichen Bestimmungen regeln bereits eindeutig, was beim Betrieb von Multikoptern zu beachten ist", steht dort geschrieben. Neue Bestimmungen seien daher überflüssig. Wenn mit Drohnen Unfug getrieben werde, sei heute schon eine Regelung vorhanden, um dem entgegenzutreten, betont auch Seemann. "Aber die wird nicht angewandt." Die Drohnen würden stattdessen als Vorwand genommen, um den kulturell gewachsenen Modellflug in Sippenhaft zu nehmen, kritisiert Seemann. In Modellflieger-Kreisen gibt es stattdessen eine ganz andere Theorie, warum dem Bundesverkehrsministerium die 100-Meter-Begrenzung so wichtig sei. "In meinen Augen ist das eine perfide Politik, um den Luftraum ab 100 Metern freizumachen", erklärt Seemann. Dies könne dem kommerziellen Drohnenflug zugute kommen, beispielsweise wenn Unternehmen wie Amazon oder DHL mit Drohnen Pakete ausliefern wollen. Sollte es tatsächlich so kommen, hat Seemann dazu eine klare Meinung: "Eine Minderheit wird zugunsten der Großkonzerne plattgemacht." In seinen Augen sei das mittlerweile "typisch für die Politik": "Es wird hinter verschlossenen Türen und zugunsten milliardenschwerer Konzerne irgendetwas beschlossen", moniert Seemann. Gegen die Novellierung der Verordnung wehren sich auch die Modellflieger-Verbände Deutscher Aero-Club (DAeC) und DMFV, die beiden größten Verbände der Sportart. "Wenn die 100-Meter-Begrenzung kommt, dann würde das bedeuten, dass wesentliche Teile des Modellflugs in Deutschland nicht mehr durchführbar wären", ist sich Jan Schönberg, Pressesprecher der Initiative "Pro Modellflug" sicher. Rund 200 000 Menschen gehen nach Schätzungen des DMFV in Deutschland dem Hobby Modellflug nach. Daher versucht die Initiative, die neue Regelung mit einer Petition zu stoppen. Diese läuft noch rund einen Monat. Mehr als 110 000 Menschen haben bereits unterzeichnet. Sie alle hoffen, dass ihre Sportart gerettet wird. Doch es ist nicht das einzige Ziel. Seemann zum Beispiel macht sich auch Sorgen, wie eine Zukunft mit autark fliegenden Drohnen aussehen könnte. Ihm ist es ein Rätsel, wie die Konzerne die Zukunft mit Drohnen planen könnten. Rein technologisch - im Bezug auf Energiequelle und Sicherheit - sieht er ein hohes Potenzial an Gefährdung. Denn wenn eine Drohne mal einen Defekt aufweise und gerade über einen Ort fliegen, könnte sie großes Unheil anrichten. Er betont: "Unfälle sowie Schäden an Menschen oder Gebäuden sind da programmiert."