Zwerchfell-Bungee fürs Publikum Rastatt (red) - Jürgen von der Lippe macht mit seiner neuen Show "Wie soll ich sagen...?" am Freitag, 18. November, um 20 Uhr Station in der Badner Halle Rastatt. Die leidenschaftlich offenherzige Eröffnung der neuen Lippe-Show zeigt, der Chef des deutschen Comedy-Sprachlabors ist voller ungebremster Experimentierfreude, schreiben die Veranstalter in einer Pressemitteilung. Für "Standing Ovations" brauche er keine fünf Minuten, das sei absoluter Rekord. Wie das geht? Wird nicht verraten! In den folgenden Stunden durchleuchtet von der Lippe den Alltag, rechnet ab mit automatischen Urinalen, Kartenzahlern, nervenden Vielrednern, tiefenpsychologischen Diätvorschlägen, Heidi Klums Plusquamperfekt und kitzelt die Lachmuskeln exakt dort, wo sie es am allerliebsten haben. Der Meister im floralen Zauberkittel verortet Reizwäsche mal ganz anders und brilliert mit neuen Erkenntnissen aus seinen Lieblingsthemen Sex, Alkohol und Kommunikation zwischen den Geschlechtern. Er weiß, dass Frauen Männer gefühlsmäßig nicht nur im Unklaren lassen, sondern im Stockdunklen. Besonders bei Miniaturen von sprachakrobatischer Wucht, wenn zum Beispiel der Box-Meistertrainer Uli Wegener seinen Schützling live durch die Hochzeitsnacht coacht, wird die Qualitäts-Comedy von der Lippes zum Zwerchfell-Bungee fürs Publikum. Unvermittelt wird der Abend auch noch zur Gameshow und schon die Suche nach Freiwilligen ist eine Mordsgaudi. Fabulierungskunst-Spiele und eine Märchen-Stegreif-Impro führen zu entgrenzender Fröhlichkeit und beim Melodienraten spielt Lippe ein derart heißes Horn, dass der ganze Saal lautstark mitsingt. Die Lieder des Musikusses sind wieder bewegend, saukomisch und gänsehautgenerierend, versprechen die Veranstalter. Der Berliner Bariton mit whiskyweichem Timbre und sirenesk säuselnden Obertönen greift in den gespannten Darm und zupft an der Seele. Beim hymnenverdächtigen Song auf das Alter: "Ich hab ja jetzt die Zeit" wird deutlich, dass er - auch nach 40 Jahren - immer noch Ohrwürmer kann. Jürgen von der Lippes hundertprozentig wirksamer "Sorgen-mal-verpissen-Geist" habe nachhaltig positive Wirkung über den Abend hinaus, so die Pressemitteilung weiter. Dieser wecke nämlich Erleuchtungspotenziale und erweise sich als überaus befriedigender Comedylingus. Karten gibt es im Vorverkauf, unter anderem in den BT-Geschäftsstellen sowie an der Abendkasse.