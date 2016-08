Kanonenfeuer, Ballettzauber und ein Stromausfall

Ötigheim - Mit "tollem Applaus" (Zitat Pfarrer Erich Penka) verabschiedete das Publikum am Sonntagabend die Akteure auf und hinter der Ötigheimer Freilichtbühne in die Theaterferien. Auf dem Areal um das Tellplatz-Casino endete nach der heißen Schlussvorstellung des Broadway-Klassikers "Kiss me, Kate" mit "großem Schwung" der 110. Theatersommer der Volksschauspiele (siehe auch Lokalseite eins).

Und der hatte es in sich. Freiheit, Gerechtigkeit, Hexenkunst, Freundschaft, Liebesglück und Humor waren die Hauptzutaten der drei Großproduktionen auf der Naturbühne. Gewürzt waren sie mit Kanonenfeuer, Fechtduellen, Technikmagie, Handwerkergeschick, Ballettzauber, märchenhaften Singstimmen, fabelhaften Musikern, ambitionierten Darstellern, prachtvollen Kostümen, staunenswerten Bühnenausstattungen und zum Schluss sogar mit einem Stromausfall. Drei Regisseure (Matthias Götz, Stefan Haufe, Peter Lüdi) zogen alle Register ihrer Erfahrung, um die Theaterbesucher zu unterhalten. Als Teil des Personenkreises, der laut Pfarrer Penka "besondere Verantwortung trug", erhielten sie ein Präsent.

Größtenteils war der Erfolg der Saison, die 75 000 Besucher zählte, wie Bürgermeister Frank Kiefer verkündete, das Verdienst der unzähligen Ehren- und Hauptamtlichen.

Penka sprach von "Hochachtung vor der großen Leistung", hob dabei die "körperliche Herausforderung bei extremer Hitze" sowie "zig Proben und Aufführungen bei sehr wechselhaftem Wetter" hervor und sprach allen ein Kompliment für ihr Schaffen aus.

Präsente erhielten ebenfalls Ulrich Wagner (musikalische Leitung), Markus Herzer (Korrepetition), Sopranistin Lisa Hähnel (Stimmbildung für Chöre und Solisten), Matthias Hammerschmitt (Unterstützung Choreinstudierung) Julia Krug und Andrei Golescu (Choreografie), Maria Bagger (Leitung Kinderchor), Tanja Maria Wagner (Leitung Jugendorchester), Karel Spanhak, Peter Sommerer, Ulrike Weßbecher (Kostümbild), Karlheinz Kellermann (Maske), Bettina Scholzen (Bühnenbild), Reinhard Danner (Konzertmoderation), Anke Lellek, Patrick Speck, Sabine Speck, Sabine Stößer, Caroline Wegner (Regieassistenz), Winni Engber (Kampf- und Fechtmeister), Simone Fettig, Jutta Kühn (Reiterinspektion) und Steffen Sachsenmaier (Ton- und Lichttechnik). Professionelle Unterstützung leisteten als Darsteller Sebastian Kreutz in "Les Misérables" sowie Viola Zimmermann, Marysol Ximenéz-Carillo und Alexander Soehnle in "Kiss me, Kate".