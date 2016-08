Theatersommer lockt 74 500 Ötigheim (red/dm) - Auf Deutschlands größter Freilichtbühne ist am Sonntagabend mit der letzten Vorstellung des Musicals "Kiss me, Kate" der 110. Theatersommer zu Ende gegangen. Nach Mitteilung der Volksschauspiele lockten 30 Veranstaltungen seit Mitte Juni insgesamt 74500 Besucher ins Theaterdorf Ötigheim. Im Vorjahr waren es 74411. Wie Geschäftsstellenleiter Marc Moll feststellt, habe man folglich die Besucherzahl bestätigen können. "Wir sind absolut zufrieden mit der Saison 2016 und können eine Auslastung von insgesamt 71 Prozent (Vorjahr: 70 Prozent) verzeichnen. Bei unseren Besuchern bedanken wir uns und hoffen auf ein Wiedersehen im nächsten Jahr." Wer die Zahlen des vergangenen Jahrzehnts in Erinnerung hat, weiß zwar, dass auch schon mehr Gäste auf der Freilichtbühne gezählt worden waren, 2009 etwa rund 100000 - allerdings bei mehr Aufführungen. Aber Auslastungen wie damals - über 80 Prozent - seien eher als "positive Ausreißer nach oben" zu verstehen, gut zwei Jahrzehnte zuvor sei man auch mal Auslastungen von 50 bis 60 Prozent gewohnt gewesen, erläutert Moll. Nun habe man sich wieder auf einem guten Niveau eingependelt. Man könne eben nicht jedes Jahr miteinander vergleichen, weil man auch nicht jedes Jahr ein "Schwarzwaldmädel" oder ein "Weißes Rössl" spielen könne und wolle. Man sehe sich auch schwereren Themen und Inhalten verpflichtet - und während andere Bühnen teilweise schwere Einbrüche hinnehmen mussten, sei man in Ötigheim stabil. In der Tat: Andere Theater träumen nur von Auslastungen von über 70 Prozent. Auch wirtschaftlich sei die Saison erfolgreich gewesen. "Wir haben über 100000 Euro mehr eingenommen, als wir erhofft haben", so Moll. Dabei sahen das Schauspiel "Les Misérables" (Regie: Peter Lüdi) 22500 Besucher bei neun Vorstellungen, was einer Auslastung von 71 Prozent entspricht. Cole Porters Musical "Kiss me, Kate" (Regie: Stefan Haufe) lockte bei acht Aufführungen ebenfalls 22500 Besucher an (Auslastung: 80 Prozent). Gut angenommen wurde zudem die Wiederaufnahme des Kinderstücks "Die kleine Hexe" in einer Inszenierung von Matthias Götz. Zu den vier Vorstellungen kamen 7500 große und kleine Freilichtspielfans. Zu den beiden festlichen Konzerten unter dem Motto "Im Märchenreich" (Leitung: Ulrich Wagner) pilgerten 6000 Klassikfans (Auslastung: 85 Prozent). Auch die Gastspiele sorgten 2016 für Besucherandrang. Marshall & Alexander, im 16. Jahr in Ötigheim zu Gast, wurden in drei Konzerten von 7000 Besuchern bejubelt, "ORSO" sahen und hörten der Mitteilung zufolge 2600 Besucher. Auch das Ötigheim-Debüt von Adoro habe mit rund 2300 Fans für Aufsehen gesorgt. Das Internationale Chorfestival zählte 2400 Gäste, "Magic of the Dance" 1700 Besucher. Theater unter freiem Himmel gibt es in Ötigheim wieder ab dem 17. Juni 2017. Dann stehen auf dem Programm: "Luther" als Schauspiel, das Felix Mitterer eigens für die Volksschauspiele geschrieben hat (Regie: Rebekka Stanzel), "Ein Sommernachtstraum" von William Shakespeare (Regie: Thomas Höhne), "Das Dschungelbuch" nach Rudyard Kipling (Regie: Fritz Müller) sowie die traditionellen festlichen Konzerte und Gastspiele. Kartenbestellungen sind nach Veröffentlichung des Spielplans ab Anfang Dezember 2016 möglich. www.volksschauspiele.de Twittern Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben





