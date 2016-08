Eine romantische Idylle zum "Superwohlfühlen" Von Sebastian Linkenheil Rastatt - Ein denkmalgeschütztes Fachwerkhaus hatten Petra Marschner und Stefan Ullrich eigentlich nicht im Sinn, als sie sich vor etwas mehr als 14 Jahren auf die Suche nach einem Eigenheim machten. Nur eins war klar: Ein Reihen- oder Doppelhaus kommt nicht infrage. Grund: Zu wenig Platz und Freiraum zum Leben und Arbeiten unter einem Dach. Jetzt fühlen sie sich "superwohl" in ihrem selbstgeschaffenen Idyll. Denn es war schon noch kreative Eigenleistung gefordert. Als das Fachwerkhaus an der Ottersdorfer Wilhelmstraße um 1880 gebaut wurde, war an den Straßenverkehr, der heute zum Leidwesen der Anwohner und gerade auch von Petra Marschner und Stefan Ullrich durchs Rieddorf braust, noch nicht zu denken. Dafür brauchten die Bauern aber Platz für den Misthaufen, das Brennholz, das Fuhrwerk, Heuvorräte für das Vieh und natürlich einen Stall. Platz fürs Brennholz braucht das Paar auch heute noch. Denn zwei Schwedenöfen sorgen für wohlige Wärme im Fachwerkhaus, aber die alte Remise haben sie zu einem großzügigen Raum für sich selbst umgebaut. "Wir nennen es unser Sommerwohnzimmer", sagt Petra Marschner. Dort spielt sich in den warmen Monaten das Leben ab, wenn man sich nicht eh in den lauschigen und liebevoll dekorierten Hof setzt. Die Atmosphäre dort versprüht noch den ursprünglichen Charme; man könnte sich mindestens 100 Jahre in der Zeit zurückversetzt fühlen. Auch die Alltagshektik bleibt vor dem bewusst altmodischen Lattentor, das die beiden Eigentümer vor die Einfahrt gesetzt haben. "Ein moderneres hätte einfach nicht hierhergepasst", fanden sie. Dennoch: Der Platz ist nicht nur zum Entspannen da, sondern es geht auch ums Geschäft. Das Sommerwohnzimmer dient gelegentlich zu Kundengesprächen, denn Petra Marschner und Stefan Ullrich betreiben eine Immobilienfirma. Ein vergleichbares Fachwerkhaus gleich nebenan zum Beispiel haben sie erfolgreich an eine Familie vermittelt (es wurde in unserer Serie auch schon vorgestellt). Nicht nur Schönes, auch Praktisches hat das historische Gehöft mit seinen Nebengebäuden zu bieten. Vor allem sehr viel Stauraum. 200 bis 300 Quadratmeter, schätzt Stefan Ullrich. Viel Platz für die Autos, die Gerüstteile und Leitern der Immobilienfirma sowie für die Motorräder des Paars, das in dem alten Fachwerkhaus mit drei Hunden zusammenlebt. Im ehemaligen Stall gab es sogar noch die Futtertröge für das Vieh, als die beiden das Haus übernommen haben. Fenster haben die neuen Besitzer eingesetzt und dabei wieder auf Sprossenfenster nach historischem Vorbild gesetzt. "Die grünen Klappläden benutzen wir zwar nicht", sagt Marschner, "aber zum Bild gehören sie doch irgendwie dazu. Deshalb werden sie auch immer wieder mal frisch gestrichen". "Es gibt immer was zu tun an einem alten Haus", haben die Ottersdorfer festgestellt. Nach und nach werden die Dächer gedeckt. Entweder mit neuen Ziegeln nach historischem Vorbild. Oder die verwitterten Dachpfannen werden abgedeckt, von Hand geschrubbt und anschließend wiederverwendet. Damit fühlen sich die beiden in der Tradition früherer Generationen, die ihr Haus vor 100 und mehr Jahren bewohnten. Denn damals wurde auch kaum etwas weggeworfen. Material war kostbar und wurde irgendwo neu zum Einsatz gebracht. Das haben die Fachwerkhausbesitzer schon an etlichen Details ihres Anwesens feststellen können. Twittern Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben





