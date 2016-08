Poststelle seit Tagen zu Ötigheim (hli) - Vor verschlossenen Pforten stehen die Kunden der Postfiliale in der Rosenstraße in Ötigheim. Zwar klebt ein Zettel an der Tür, mit der Information, dass die Filiale am heutigen Mittwoch aufgrund des Umzugs der Poststelle in die Kronenstraße 7 geschlossen bleibe, doch bereits seit Freitag ist das Gebäude zu. Besonders bitter für Postfachkunden: Sie können ihre Briefe nicht mehr abholen. So auch Steuerberater Uwe Rieger, der zum Monatswechsel auf "wichtige, zeitkritische Post" wartet, wie er dem BT mitteilt. Am Freitag stand an der Tür auf einem handgeschriebenen Zettel zu lesen: "Wegen plötzlicher Krankheit geschlossen", berichtet Rieger. Zudem war vermerkt, dass die Filiale am Montag wieder geöffnet sei. Das war allerdings dann nicht der Fall. Ein Anruf bei der Deutschen Post brachte Rieger zunächst auch nichts. "Die wussten gar nichts davon, dass die Filiale schon Tage zu hatte", wundert er sich. Komisch findet er zudem, dass die Post nicht in der Lage sei, für solche Fälle einen Springer abzubestellen, der dann in der betroffenen Filiale aushelfen könne. Hauptsächlich bemängelt er aber die nicht vorhandene Kommunikation mit den Postkunden: "Es gab keinen Hinweis, was nun passiert." Immerhin seien bei den Postfächern, die nicht frei zugänglich im Gebäude liegen, viele Firmen in Ötigheim betroffen. Leider sei versäumt worden, die Kunden über die Schließung zu informieren, bedauert Post-Pressesprecher Hugo Gimber auf Nachfrage des BT. Diese sei "wegen der kurzfristigen Erkrankung einer Mitarbeiterin" erfolgt. Denn eine Ersatzkraft stehe zurzeit nicht zur Verfügung. Über die Ferienzeit bis zum 10. September sei die Ötigheimer Postfiliale sowieso nur vormittags geöffnet. Normalerweise gebe es für solche Fälle Vertretungsregelungen, macht Gimber deutlich. "Aber in der Ferienzeit ist auch bei uns die Personaldecke etwas dünner, weil zurzeit viele Kollegen im Urlaub sind, teilweise im Ausland. So kann es leider auch einmal vorkommen, dass ein kurzfristiger Personalausfall nicht sofort kompensiert werden kann." Immerhin für die Postfachsendungen gibt es eine Lösung: Diese "wurden bereits an die Hausadressen geliefert, sie werden bis auf weiteres von den Postboten gebracht. Sendungen, für die die Kunden vom Postboten eine Benachrichtigung erhalten haben, werden vorübergehend in der Filiale in Steinmauern, Steinäcker 2, zur Abholung bereitgehalten", teilt Gimber mit. Ob die Postfiliale nach dem Umzug in die neuen Räumlichkeiten am 1. September wieder offen ist, kann er indes nicht sagen. "Die Kollegen versuchen alles, um unseren Kunden in Ötigheim so schnell wie möglich wieder den Service zu bieten, den sie gewohnt sind." Ob sich bis zum 1. September eine Ersatzkraft finden lasse, sei aber noch nicht absehbar. Twittern Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben