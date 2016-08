St. Alexander leuchtet wieder

Rastatt - Mit Licht und Weite, Glanz und Gloria wollen Barockkirchen den Gläubigen einen Vorgeschmack auf den Himmel geben. Die St.-Alexander-Kirche in Rastatt hatte es dabei in den vergangenen Jahren allerdings zunehmend schwer. Gerade an trüben Tagen war es doch schon recht düster in der katholischen Stadtkirche. Das ist jetzt anders. Zum Kirchweihfest am Sonntag, 4. September, wird das Gotteshaus am Marktplatz nach einjähriger Schließung und umfänglicher Innenrenovierung mit einem Festgottesdienst wiedereröffnet. Die Kirchenbesucher können sich auf ein - im Wortsinn - glänzendes Erlebnis freuen.

Die neue Helligkeit ist das Erste, was auffällt, wenn man St. Alexander durch das Hauptportal betritt. Die regelmäßigen Gottesdienstbesucher werden ihre Kirche zwar natürlich noch wiedererkennen. Aber die barocke Altarlandschaft kommt doch ganz anders zur Geltung. Die Altargemälde sind gereinigt, man kann die dort dargestellten Heiligenlegenden wieder gut erkennen. Die üppige Vergoldung der Altaraufbauten, der Kreuze und Leuchter wurde ebenfalls restauriert. Mit Farbretuschen war man zurückhaltend und hat sie mit Mineralfarbe ausgeführt, die nun mitaltern kann, erklärt Restaurator Raymond Bunz.

Eine ganz wesentliche Rolle beim strahlenden Effekt spielt aber auch das neue Beleuchtungskonzept, das ganz auf LED setzt. Die Seitennischen des Kirchenschiffs - früher glichen sie eher finsteren Gelassen - sind jetzt hell. Zahlreiche eigens angefertigte Trompetenleuchten (so der Fachbegriff) scheinen künftig von den Brüstungen der Galerien auf die Kirchenbänke herab. Die Gläubigen werden also wieder gut lesen können, was im Gotteslob steht.

Restaurator Bunz weist auf das lebendige Weiß der Decke hin. Sie wurde nicht neu gestrichen und es gibt auch keine Retuschen. Das Gewölbe hat seine Firma mit einem Spezialverfahren gereinigt: Eine Latexmilch wurde mit Hilfe der angemieteten Hebebühne auf die vergrauten Flächen aufgestrichen. Das Mittel nimmt den Schmutz auf und verfestigt sich mit der Zeit zu einer elastischen Haut. Die lässt sich dann mitsamt dem Dreck abziehen. Dass man beim Blick nach oben nicht einfach eine blendend weiße, gleichmäßige Fläche sieht, sondern durchaus Spuren der Handwerkstechniken vergangener Zeiten erkennen kann, ist für den Fachmann Zeichen einer gelungenen Restaurierung. Für den Vorher-nachher-Effekt haben die Handwerker ein paar Stellen vorerst ungereinigt belassen. Zum Beispiel an dem Pfeiler mit der Statue des Apostels Bartholomäus. Wer sich das anschaut, wird Augen machen, wie grau St. Alexander tatsächlich war.

Ein Gewinn auf der ganzen Linie also? Nun ja: Die Zahl der Sitzplätze im Gestühl ist etwas reduziert. Die Pfarrgemeinde opferte sie zugunsten von mehr Platz vor den Chorstufen und für den Taufstein. Der findet nämlich seinen neuen Platz gleich im Eingangsbereich, wo auch die Tauffeiern stattfinden sollen. Pfarrer Ralf Dickerhof hat sogar eine theologische Erklärung dafür, ist doch die Taufe gleichsam der Eintritt in die Gemeinschaft der Kirche. Die Bogennische, aus der das Taufbecken von 1764 bereits entfernt ist, wird nun das Zuhause für das älteste Stück der ganzen Kirche sein, dessen Geschichte weit vor die Barockzeit zurückreicht: eine schöne geschnitzte Pieta der Spätgotik. Dargestellt ist die trauernde Maria, die ihren toten Sohn Jesus auf den Knien hält. Das gute Stück, das offen und noch dazu kaum beachtet auf einer Konsole stand, ist nun zwar von dicken Glasscheiben geschützt, aber gekonnt ausgeleuchtet. Die Holzskulptur aus dem Mittelalter kommt so viel besser zur Geltung, finden auch Gabriele Skornia und Gabriele Huesmann vom Freundeskreis St. Alexander.

Gemeinsam mit Pfarrer Dickerhof sind alle froh, dass das Provisorium der Messfeiern im Gemeindehaus nun ein Ende hat. "Die Gemeinde hat es akzeptiert", atmet der Pfarrer auf, "aber nun ist es schon gut, dass wir unsere Kirche wiederhaben". Den Handwerkern und den Restauratoren spricht er ein dickes Lob aus. Ihnen ist es schließlich zu verdanken, dass die Innenrenovierung nun bis auf ein paar Restarbeiten im Zeitrahmen abgeschlossen ist.

Auch den Kostenrahmen von 1,8 Millionen Euro haben die kirchlichen Bauherren fast eingehalten. Dass es ein bisschen teurer wurde, liegt vor allem an einer bösen Überraschung: Der Heizkessel hatte einen Riss, deshalb war eine neue Heizungsanlage fällig. Die Gesamtkosten teilen sich die Kirchengemeinde, die Erzdiözese, die Denkmalschutzbehörden und der Kirchenbauverein. Außerdem der Freundeskreis, der gut 105000 Euro an Spenden gesammelt hat.

Der Festgottesdienst am Sonntag beginnt um 10 Uhr. Anschließend ist Pfarrfest auf dem Marktplatz. Es gibt auch Führungen durch die Kirche.