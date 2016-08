Ferien-Arbeit in den Schulen

Größter Posten ist dabei das Tulla-Gymnasium, dessen umfassenden Umbau und Modernisierung der Gemeinderat im Frühjahr 2014 beschlossen hatte. Unter anderem um die Aufrüstung des Brandschutzes in dem Mitte der 60er Jahre über alle Geschosse offen errichteten Gebäude war es dabei zunächst gegangen. Aktuell steht die Sanierung der WC- und Sanitärräume an.

Anfang August haben die Arbeiten begonnen, die Fertigstellung ist indes erst Ende April 2017 geplant. Die Kosten allein dafür werden mit rund 800000 Euro beziffert. Bis zum Ferienende fertig sein soll die Erneuerung der Lüftung der Fachklassenräume, teilt die Stadtverwaltung mit. Dafür werden rund 160000 Euro investiert. Auch die Sanierung der Laufbahn auf dem Sportgelände der Schule läuft gerade. Diese soll rund 48000 Euro kosten und bis Ende September abgeschlossen sein.

Damit ist es am "Tulla" im Übrigen noch nicht getan: Im Juli hat der Verwaltungs- und Finanzausschuss die Planung der vermutlich rund 2,5 Millionen Euro teuren energetischen Sanierung der Gebäudehülle in Auftrag gegeben. Hierfür sollen die Arbeiter dann im kommenden Jahr anrücken.

Zurück zu den laufenden Arbeiten: Solche stehen natürlich auch an anderen Bildungsstätten an. Derzeit wird die Gustav-Heinemann-Schule eingerüstet, weil die Sonnenschutzanlagen erneuert werden sollen. Wie die Stadtverwaltung mitteilt, hat sich indes die Lieferung und Montage der Anlage "etwas verzögert" und kann erst nach den Ferien ausgeführt werden, voraussichtlich bis Ende September/Mitte Oktober, Kosten: rund 100000 Euro. Daneben läuft für rund 18000 Euro die Instandsetzung der Laufbahn auf dem Sportgelände der Schule, diese soll bis Ende September abgeschlossen sein. In der Schule in Rauental werden die Bodenbeläge in den Klassenzimmern und im Foyer erneuert; der Abschluss der Arbeiten ist bereits im Laufe dieser Woche geplant. Hier werden rund 24000 Euro investiert. Ebenso Ende dieser Woche sollen die Horträume im ehemaligen, leer stehenden Hausmeisterhaus der Johann-Peter-Hebel-Schule fertiggestellt sein: Dort steht für rund 10000 Euro der Einbau der Küche an. Bereits abgeschlossen sind Malerarbeiten in den Horträumen der Hansjakobschule (rund 3600 Euro).