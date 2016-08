Nachbesserungsbedarf bei Deutschkursen

Rastatt - Dass ein Flüchtling in einer Gemeinschaftsunterkunft des Landkreises in der Bürotür der Sozialarbeiter steht und sich nur mit Händen und Füßen verständigen kann, ist keine Seltenheit. Wenn aber just jene Person bereits eine Bescheinigung über einen Sprachkurs in Händen hält, die ihr attestiert, sie habe "mit Erfolg" daran teilgenommen, ist wohl etwas schiefgelaufen.

Dabei reichten die Kursinhalte laut Zertifikat von "Spracherwerb und Steigerung der Kompetenzen in den Alltagssituationen, Präsentation, Diskussion, Problemlösung" über "Schreiben eines formellen Briefs" bis hin zu "umfassenden Grundlagen in Grammatik, Globalverstehen, Detailverstehen, selektives Verste- hen". In diesem Fall aber konnte die betreffende Frau sich nicht einmal "rudimentär" mit den Sozialarbeitern unterhalten. Warum, so fragt man sich, hat man ein solches Zertifikat verliehen, obwohl es nicht der Realität entspreche? Man hält dies dort für symptomatisch: Einiges liege im Argen, Hinweise über Defizite in der Kursgestaltung hätten bislang aber nichts bewirkt.

Es geht um vom Land geförderte Kurse, die vom Landratsamt vermittelt werden und sich an diejenigen unter den Geflüchteten richtet, die nicht schon aufgrund einer hohen Wahrscheinlichkeit auf Bleiberecht einen Integrationskurs des Bundes erhalten (800 Unterrichtseinheiten). Die "Landeskurse" (400 Einheiten) werden von der Behörde an Weiterbildungsträger vergeben - ohne, dass dann noch eine "Qualitätskontrolle" stattfinde, so die gegenüber dem BT geäußerte Kritik.

"Ein hoher Prozentsatz der hier Angekommenen hat großes Interesse, sich zu integrieren", so ein Beobachter - an der Sprache zu verzweifeln, stehe dem aber im Wege: Man habe erlebt, wie Kurse mit 20 Teilnehmern gestartet und nach wöchentlichem Abbröckeln nur noch von wenigen Leuten besucht worden seien. Klar gebe es auch Teilnehmer, die schlicht "absacken", aber eben auch welche, die sagten, der Kurs sei schlecht. Eine Frau habe schon gesagt, sie gehe lieber auf eigenen Kosten woanders hin.

24 Kurse für rund 500 Personen waren gestartet worden, 20 davon sind abgeschlossen, im Oktober beginnen 20 neue, informiert das Landratsamt. In der Behörde ist man sich inzwischen bewusst, dass diese teilweise nicht rund gelaufen seien, heißt es auf Nachfrage des BT; die Qualität schwankt. Obwohl Deutschkurse eine ganz wesentliche Rolle für die Integration spielen, habe man aufgrund der Hektik der vergangenen Monate, in denen man zunächst mit Unterkunftsfindung, Personaleinstellungen und Amtsneustrukturierung gefordert war, noch nicht das entsprechende Augenmerk darauf legen können. Qualitätskontrolle und -sicherung werde künftig aber eine große Rolle spielen: "Das muss verbessert werden", hat man in der Behörde erkannt, einige Korrekturen werde man vornehmen, so Pressesprecherin Gisela Merklinger. Das Thema stehe ganz oben auf der Agenda, schließlich mache der Erwerb der deutschen Sprache einen ganz wesentlichen Teil der Integrationsarbeit aus.

Aktuell laufen die Ausschreibungen für die neuen Kurse, die an verschiedene Träger und freiberufliche Dozenten vergeben werden sollen. Dabei werde man auch auf bisherigen Erfahrungen aufbauen.

Zugleich gibt die Behörde zu bedenken, dass die Dozenten auch mit einigen Schwierigkeiten konfrontiert seien - unterschiedliche Motivation, Disziplin oder Lust der Teilnehmer, unterschiedliche Bildungsgrade, verschiedene Lerngeschwindigkeiten. Daher wolle man die Kurse so zusammenstellen, dass die jeweiligen Teilnehmer in etwa dieselben Voraussetzungen mitbringen.