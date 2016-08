"Das war ein Riesenpuzzle" Von Manuela Behrendt Durmersheim - Ein wenig verwittert sind mittlerweile die mit handschriftlichen Einträgen versehenen Zettel an den kurzen Holzlatten, die als Markierungen im Rahmen der Flurbereinigung auf der Durmersheimer Hardt die neu gebildeten Grundstücke ausweisen (wir berichteten). Hintergrund Seit 1. August ist die vorläufige Besitzeinweisung gültig, mit deren Inkrafttreten die Eigentümer ausschließlich die neu zugeteilten Grundstücke landwirtschaftlich nutzen dürfen. Die bisherige Einteilung der Flur ist erloschen. Vor Abschluss der Zuweisung konnten die 1154 Teilnehmer an der Flurbereinigung öffentlich ausgelegte Pläne im Durmersheimer Rathaus einsehen. Der Planerstellung ging vor längerer Zeit der sogenannte "Wunschtermin" voraus, wobei die Eigentümer bevorzugte Platzierungen für ihre Grundstücke nannten. "Wir versuchen, nach Möglichkeit alle Wünsche unter einen Hut zu bringen", informiert Projektingenieur Dietmar Walz, der am Landratsamt für die Flurneuordnung in Bietigheim zuständig ist und die vorläufige Besitzeinweisung dort im Jahr 2012 koordinierte. Sein Kollege Jörg Baumann betreut das Verfahren auf Durmersheimer Gemarkung. Zwischenzeitlich erhielten die Eigentümer Lagepläne mit den neuen Flurstücknummern. Daraus erfolgte Korrekturwünsche und Widersprüche sind jetzt bei Baumann in Bearbeitung, denn nicht restlos alle Eigentümer sind mit der Flurneueinteilung rundum glücklich. Ein Agrarbetrieb zum Beispiel, der erst nach dem Wunschtermin Pachtgelände im Bieterwettstreit zum luxuriösen Quadratmeterpreis von fünf Euro zugekauft hatte, um das Areal direkt beim Hofgut zu erhalten. Aufgrund der Eigentumssituation vor dem Wunschtermin war seinerzeit das Mitspracherecht des Betriebs bei der Wunschplatzierung nicht gegeben. Das besagte Gelände ist nun ausgerechnet einem konkurrierenden Landwirt zugeteilt. Die Flurumlegung ist ein komplexes Thema. Der neue Flurplan sieht vor, die von der Deutschen Bahn angekauften Grundstücke im Trassenverlauf zu platzieren. Dort befindliches Gelände im Besitz von landwirtschaftlichen Betrieben und Privatpersonen wird außerhalb der Trasse neu positioniert. Da die Trasse auch bisherige Wirtschaftswege zerschneidet, wurde im ersten Schritt der Flurneuordnung ein rechtlich gesichertes, neues Wegenetz hergestellt, welches vorschreibt, dass Eigentümer ihre Grundstücke erreichen können, ohne dabei Nachbargrundstücke zu überqueren. In einem zeitintensiven, aufwendigen Verfahren ordnete man innerhalb des neuen Wegenetzes Grundstücke nach deren Bodenwerten und Ertragsklassen unter Berücksichtigung der im Wunschtermin geäußerten Platzierungsvorlieben neu an. "Das war ein Riesenpuzzle", beschreibt Baumann den Vorgang. Wies der alte Flurplan 4500 Grundstücke auf, zeigt die neu ausgearbeitete Karte noch 2 050 nummerierte Flächen. Früher verstreut liegende oder durch die Trasse zerschnittene Flurstücke sind innerhalb des neuen Wegeplans zu Gesamtflächen zusammengelegt worden. Jeder Teilnehmer muss dabei Abzüge von 4,5 Prozent der ursprünglichen Fläche hinnehmen. Für Baumverluste gibt es monetäre Entschädigung. Die endgültige Besitzeinweisung für die Gemarkung Durmersheim ist für 2019/2020 anvisiert. Twittern Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben