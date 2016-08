Einbruchsziel Vereinsheim Rastatt (dm) - Ob ein größerer Zusammenhang besteht, ist noch unklar, Tatsache ist indes: In den vergangenen Tagen ist eine ungewöhnliche Häufung von Einbrüchen in Vereinsheime festzustellen. (dm) - Ob ein größerer Zusammenhang besteht, ist noch unklar, Tatsache ist indes: In den vergangenen Tagen ist eine ungewöhnliche Häufung von Einbrüchen in Vereinsheime festzustellen. Neun Vorfälle in einer Woche in Durmersheim, Bietigheim und Kuppenheim finden sich seit vergangenem Dienstag in den Polizeiberichten, zum Teil sind Vereine mehrfach betroffen. Jüngster Fall: Ein erneuter Einbruch in ein Clubhaus in der Oberndorfer Großaustraße zwischen Montag, 21 Uhr, und Dienstag, 15.45 Uhr. Das "Muster" ist stets dasselbe: Die Täter suchen nach Geld und ziehen entweder mit geringer Beute (Klein- und Wechselgeld) oder ganz erfolglos von dannen - hinterlassen dabei aber zum Teil nicht unerheblichen Sachschaden zwischen 200 und mehreren Tausend Euro je Vorfall. Dass die Taten miteinander zusammenhängen, könne zum jetzigen Zeitpunkt zwar nicht ausgeschlossen, aber auch nicht belegt werden, teilt die Polizei auf Nachfrage des BT mit. Man habe Spuren gesichert, noch werden diese ausgewertet; Tatverdächtige konnten noch nicht gefasst werden. Allerdings bestehen bereits präsidiumsübergreifende Kontakte in der Sache. Der Polizeiposten Bietigheim, in dessen Zuständigkeitsbereich fünf Einbrüche beziehungsweise Einbruchsversuche fallen, davon vier in Durmersheim und einer in Bietigheim, tauscht Informationen mit den Karlsruher Kollegen aus, da auch im benachbarten Rheinstetten in der vergangenen Woche Clubhauseinbrüche gemeldet worden waren. Zumindest in den Durmersheimer Fällen geht man aufgrund der Nähe der Tatorte (Am Oberwald und drei in der Weisenburger Straße) von einem "Tatzusammenhang" aus, wie es im Polizeibericht hieß. Über die Hintergründe kann derzeit nur spekuliert werden. Wenn es um Geld geht, ist in den Vereinsheimen nämlich in der Regel wenig bis nichts zu holen. Die Ermittlungen laufen. Twittern Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben