Rastatt präsentiert historisches Erbe

(red) - Rastatter Museen und kulturelle Einrichtungen machen wieder mit beim deutschlandweiten Tag des offenen Denkmals am Sonntag, 11. September. Unter dem Motto "Gemeinsam Denkmale erhalten" bieten das Stadtmuseum, die Tourist-Info und der Historische Verein besondere Führungen an. Der Eintritt in Stadtmuseum, Galerie Fruchthalle und Riedmuseum sowie die Teilnahme an den Sonderführungen ist an diesem Tag kostenlos, teilt die Stadtverwaltung mit. Die Veranstaltungen im Überblick:

Westwallbunker an der Kehler Straße beim "Kehler Hof" (L 75 Richtung Iffezheim), 10 Uhr bis 16 Uhr: Der Historische Verein lädt zur Besichtigung des Westwallbunkers ein. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Unzerstört und mit Originaleinrichtung versehen, gilt er als Mahnmal für die Sinnlosigkeit des Kriegs. Der Historische Verein hat sich zum Ziel gesetzt, die museale Nutzung der noch vorhandenen Befestigungsanlagen aus der Zeit der Bundesfestung Rastatt zu erhalten.

Bebilderter Vortrag zum Thema Hexenverfolgung und -prozesse im Land Baden sowie in Rastatt, In der Bastion 27, 11 Uhr: Kasemattenführer Daniel Vinziki bringt in der Bastion 27 die Geschichte der Hexenverfolgung und -verbrennung in der Markgrafschaft Baden näher - zum Beispiel am Fall der verurteilten Katharina Huck, damals Cronenwirtin in Rastatt. Treffpunkt ist am Kehler Tor an der Franzbrücke. Da die Teilnehmerzahl begrenzt ist, wird um Anmeldung gebeten in der Touristinfo unter (07222) 9721220. Die Veranstaltung ist nicht für Kinder geeignet.

Führung mit Museumsleiterin und Kuratorin Iris Baumgärtner durch die Ausstellung im Stadtmuseum "Robert Matthäi (1887-1956) - Bildhauer, Möbelschreiner, Restaurator", 14 Uhr: Die Ausstellung greift das Thema "Gemeinsam Denkmale erhalten" in vielfältiger Weise auf. Der dargestellte Protagonist Matthäi hatte sich in den 1930er und 1950er Jahren als Restaurator historischer Denkmäler sowohl in Rastatt als auch im Landkreis äußerst verdient gemacht. In wirtschaftlich schlechten Zeiten war der in "Holz, Stein, Stuck, Zement und Elfenbein" an der Kunstgewerbeschule Leipzig bestens ausgebildete Matthäi maßgeblich an der Erhaltung des Rastatter Residenzschlosses und der Schlosskirche, am Schloss Favorite und der Pagodenburg beteiligt. Auch einige Holzbildwerke, die Matthäi für den Rastatter Stadtfriedhof geschaffen hat, konnten im Zuge der Ausstellung erhalten werden. Die Ausstellung würdigt das Lebenswerk des Kunsthandwerkers und alle Sparten seines umfangreichen Werks. Gezeigt werden Möbel, Entwürfe für Wohnungseinrichtungen, Werbeschilder, Porträtreliefs und Grabdenkmale. Seine Kirchenausstattungen und Restaurierungsarbeiten an den barocken Baudenkmälern der Stadt sind anhand von Fotos dargestellt.

Führung über den Jüdischen Friedhof mit Rainer Wollenschneider, 14 Uhr: Beim Gang über den Jüdischen Friedhof berichtet Rainer Wollenschneider vom jüdischen Leben in Rastatt sowie von der jüdischen Bestattungskultur. Der jüdische Friedhof in Rastatt wurde 1881 geweiht, die letzte Bestattung fand im Jahr 1959 statt. Zahlreiche jüdische Familien bestimmten bis 1935 das Leben in Rastatt mit. Die auf dem jüdischen Friedhof erhaltenen Namen an der Karlsruher Straße geben Zeugnis davon: Marx, Wertheimer, Nachmanns, Mayer und viele mehr. Treffpunkt ist an der Ecke Gerwigstraße/Bahnhofstraße. Männer werden gebeten, eine Kopfbedeckung zu tragen. Die Teilnehmerzahl ist auf 25 Personen begrenzt, eine Anmeldung in der Touristinformation ist erforderlich unter (07222) 9721220.