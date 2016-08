Energieagentur startet neu durch Rastatt (ema) - Die Energieagentur Mittelbaden hat ihre personelle Durststrecke überwunden. Mit Geschäftsführer Martin Appel (39) sowie Projektingenieur Kevin Gebhardt (25) sind zwei vakante Stellen wieder besetzt. Das Duo soll an das bisherige Konzept anknüpfen, wird jedoch auch konzeptionelle Grundlagen schaffen. Claus Haberecht, Planungsdezernent im Landratsamt und Vorsitzender der als gemeinnützige GmbH geführten Energieagentur, war gestern die Erleichterung anzumerken, als er das Duo vorstellte. Nach dem Weggang von Geschäftsführerin Sybille Feurer und Projektingenieur Florian Dreher musste sich die Energieagentur auf Sparflamme setzen, konnte aber zumindest die Angebote der Erstberatung für Bürger und in den Schulen dank Unterstützung eines Energieberaternetzwerks aufrechterhalten. Mit den zwei Neuen gewinnt die Energieagentur Fachkräfte aus der Region. Geschäftsführer Appel wohnt in Ötigheim, kommt beruflich aus der Heizungstechnik, hat den Meister und sich fortgebildet als Betriebswirt und in der Gebäudeenergieberatung. Kevin Gebhardt lebt in Gernsbach und hat in Pforzheim Ressourceneffizienzmanagement studiert; seine Schwerpunkte an der neuen Wirkungsstätte im Landratsamt sind die Schulprojekte und die Erstberatung. Haberecht zufolge habe man die Vakanzen genutzt, um die Energieagentur seit ihrem Start im Jahr 2010 zu bewerten und gegebenenfalls Korrekturen vorzunehmen. Doch zum großen Kurswechsel besteht offenbar kein Anlass. Haberecht spricht von einem Erfolgsmodell. Allein die Bilanz im Zeitraum vom 1. Mai 2015 bis 30. April 2016 könne sich sehen lassen: 449 kostenfreie Beratungen schlugen zu Buche (davon 149 persönliche Termine). An 26 Schulen im Landkreis Rastatt und Stadtkreis Baden-Baden wurde das Fifty-fifty-Projekt begleitet; hinzu kam in 56 Schulklassen das Stand-by-Projekt, mit dem Schüler und Eltern für das Energiesparen sensibilisiert werden. Und schließlich runden Vorträge, Ausstellungen und Auftritte bei diversen öffentlichen Veranstaltungen das Profil ab. Dass sich die Energieagentur bewährt hat, begründet Haberecht auch mit Maßnahmen, die im Zuge der Beratungsangebote umgesetzt worden sind. "Es gibt viele engagierte Leute, die etwas machen wollen, aber eine falsche Entscheidung treffen." Schon beim Thema Heizkessel könne eine falsche Wahl nicht nur den Bedarf verfehlen, sondern auch zu unnötig hohen Kosten führen. Die "neutrale Beratung" der Energieagentur könne hier manchen Schaden rechtzeitig verhindern. Bei der Evaluation seien die Gesellschafter der Energieagentur - die Stadtwerke Baden-Baden, Bühl, Gaggenau, Rastatt sowie der Landkreis Rastatt und die Stadt Baden-Baden - zu dem Ergebnis gekommen, die flache Organisationsstruktur beizubehalten, sagt Haberecht. Zwar ist man im Vergleich zu benachbarten Energieagenturen personell schwächer aufgestellt. Doch momentan gebe es keinen Mehrbedarf, so der Vorsitzende. Auch künftig will man ergänzend Dienstleistungen von Energieberatern einkaufen und sich bei der Arbeit von einem Fachbeirat unterstützen lassen. Synergieeffekte erhofft man sich zudem durch die Anknüpfung an das baden-württembergische Förderprojekt "Kompetenzstellen Netzwerk Energie-Effizienz" (KEFF). Dadurch ist auf zunächst vier Jahre eine weitere Stelle in der Energieagentur angesiedelt, durch die vor allem kleine und mittelständische Betriebe für Energieeffizienz sensibilisiert werden sollen. Konzeptionell neue Wege gehen will die Energieagentur mit der Erstellung eines Wärmenetzkatasters, mit dem das Potenzial in der Region analysiert werden soll. Eine Ausstellung im Landratsamt im März 2017, flankiert von diversen Vorträgen, soll sich dem Thema Kältetechnik widmen. Diese Themenwahl unterstreiche den ganzheitlichen Ansatz der Energieagentur. Wenn man beispielsweise zur Kenntnis nehme, dass auch in der Region die Zahl der tropischen Nächte zunehme, müsse man zum Bewusstseinswandel beitragen. Die Zeiten, in denen die Energieagentur allein zur Hausdämmung oder einer neuen Heizung berate, seien vorbei, so Haberecht. Twittern Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben