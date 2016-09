Lebensmittelüberwacher haben Kühlkette im Visier

Gerade in Mittelbaden sei das Transportaufkommen aufgrund der grenznahen Lage sowie der Autobahn A5 als wichtige Nord-Süd-Achse sehr groß. Für alle mit Lebensmitteln beladenen Fahrzeuge, die sich auf der Gemarkung des Landkreises Rastatt aufhalten oder die Verkehrswege zur Durchfahrt nutzen, ist der Bereich Lebensmittelüberwachung im Landratsamt Rastatt zuständig, der im Zuge der Verwaltungsreform 2005 aus dem früheren Wirtschaftskontrolldienst hervorging und in die Landkreisverwaltung eingegliedert wurde.

Das Amt für Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung führt in den Sommermonaten, wenn die Außentemperaturen höher sind, verstärkt Kontrollen durch, bei denen transportierte Lebensmittel besonders auf die Einhaltung der rechtlichen Temperaturvorgaben überprüft werden. Mit sogenannten Schwerpunktkontrollen werden Fahrzeuge zusammen mit der Polizei kontrolliert. Zusätzlich ruft die Polizei die Lebensmittelkontrolleure zur Hilfe, wenn sie bei allgemeinen Überprüfungen im Jahresverlauf erkennt, dass lebensmittelrechtliche Verstöße vorliegen.

Die Entscheidung, welches Fahrzeug angehalten wird, fällt innerhalb von Sekunden. "Hier ist auch das richtige Gespür gefragt, denn nicht immer lässt das äußere Erscheinungsbild eines Transporters auf die Zustände im Inneren schließen", betont Dr. Peter Reith, der Leiter des Amts für Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung.

Die ausgewählten Fahrzeuge werden dann auf nahe gelegenen Parkplätzen gründlich durchgecheckt: Dokumente werden geprüft, Temperaturen gemessen und in manchen Fällen Proben entnommen. Nicht immer treffen diese Maßnahmen auf Verständnis bei den Fahrern, die oft unter großem Zeitdruck stehen, weiß man im Landratsamt.

Streng gehen die Lebensmittelkontrolleure aber gegen einzelne Unternehmer vor, die zu vergessen scheinen, dass sie keine Schrauben für den Baumarkt, sondern für den Verzehr vorgesehene Lebensmittel transportieren. Reith: "Hier wird nicht nur gegen Gesetze verstoßen, sondern gleichzeitig auch der Verbraucher getäuscht. Denn würde der Verbraucher diese Umstände kennen, würde er diese Produkte nicht kaufen."

Im vergangenen Jahr wurden bei 23 Transportkontrollen Verstöße festgestellt und in der Folge Bußgelder erteilt, Strafanzeigen gestellt und Waren vernichtet. In einem Fall wurde ein Bußgeld in Höhe von 5000 Euro verhängt, da der Unternehmer sich nicht an die vorgeschriebenen Kühltemperaturen gehalten hat. Jedoch wird nicht immer nur der Spediteur in die Verantwortung genommen. So wurde in einem Fall auch dem Fahrer ein hohes Bußgeld erteilt, weil er die Kühlung an seinem Fahrzeug bei einem längeren Aufenthalt komplett abgestellt hatte.

Die Kollegen der Autobahnpolizei sind besonders aufmerksam. Ihnen fiel im April dieses Jahres ein Kühltransporter ins Auge, bei dem das erforderliche Kühlaggregat gänzlich fehlte und die Löcher mit Bauschaum aufgefüllt waren. Dies hinderte den Unternehmer jedoch nicht daran, seine Tiefkühlwaren über mehrere hundert Kilometer an seine Kunden auszuliefern. Die Polizei zog die Spezialisten der Lebensmittelüberwachung hinzu. Von den Kontrolleuren wurde eine Temperatur von nur minus 0,5 Grad Celsius im Laderaum gemessen. Gemäß Gesetz darf Tiefkühlware eine Temperatur von minus 18 Grad Celsius jedoch nicht überschreiten. Die Fahrt endete im Landkreis Rastatt, das Fahrzeug wurde an die zuständige Behörde zurückgeschickt und die Ware dort vernichtet. Dem Unternehmer droht jetzt ein Strafverfahren.

Zuständige Behörde ist dabei jeweils die Lebensmittelüberwachung des Landkreises, in dem das Transportunternehmen seinen Sitz hat. Bei ausländischen Spediteuren wird in der Regel die Behörde eingeschaltet, in der der Abnehmer der Ware seinen Sitz hat.

Bei den Kontrollen in den letzten Jahren ist festzustellen, dass solche schwerwiegenden Fälle immer mehr die Ausnahme sind. Die meisten Lebensmittelunternehmer sind sich ihrer Verantwortung bewusst und halten sich an die Vorgaben. Bei vielen Unternehmern werden sogar Eigenkontrollen durchgeführt, die weit über den rechtlichen Bestimmungen liegen. "Zusammen mit den ständigen Kontrollen der Lebensmittelüberwachung wird ein hohes Maß an Sicherheit gewährleistet", so Peter Reith.

Gerade im Sommer ist es wichtig auch beim Einkaufen auf die Kühlkette zu achten, andernfalls sind Lebensmittel in ihrer Qualität gemindert. Bei längerer Überschreitung von vorgeschriebenen Temperaturen können sich sogar Mikroorganismen bilden, die krankmachen, gibt das Landratsamt zu bedenken.

Zudem beschleunigt es den Verderb von Lebensmitteln. Es kann auch dazu führen, dass das Produkt an Geschmack und Qualität verliert.