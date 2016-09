20 000 Quadratmeter große Halle geplant Durmersheim (HH) - Drei Jahre sind ins Land gegangen, seit die Gemeinde unter dem starken Protest von Gegnern des Vorhabens einen Bebauungsplan zur Errichtung eines Logistikzentrums auf dem ehemaligen Gelände der Möbelwerke Moser vorangetrieben hat. Im April 2014 wurde der Bebauungsplan im Gemeinderat, wo die Ausmaße des Objekts ebenfalls umstritten waren, mit Mehrheitsvotum als Satzung beschlossen und erlangte Rechtskraft. Auf dem östlich der Bahnlinie direkt an der Zufahrt zur B-36-Anschlussstelle Süd gelegenen Areal hat sich bis heute aber nichts getan. Eine kleine Ecke der großen Fläche wird derzeit als Stützpunkt mit Materiallager und Bürocontainer von einer Firma aus Alzey genutzt, die in Durmersheim und Umgebung Glasfaserkabel für die Telekom verlegt. Vor ein paar Wochen wurde an der Ecke Malscher Straße und Abzweig zur B 36 ein überdimensionales Werbetransparent aufgestellt, mit dem nach Interessenten für "Logistikflächen" gesucht wird. "Provisionsfrei zu vermieten", lautet der Zusatz. Veranlasst hat die Reklame das Immobilienunternehmen Aurelis in Eschborn, mit dem die Gemeinde vor vier Jahren einen städtebaulichen Vertrag zur Planentwicklung geschlossen hat, aus dem der Bebauungsplan hervorging. Aurelis ist auch Eigentümer des Geländes, von dem es damals hieß, dass solche Flächen für Logistikzwecke dringend gesucht seien. Die Aufstellung der Werbetafel und die Tatsache, dass man seit mehr als drei Jahren nichts mehr von dem Bauprojekt gehört hat, war für unsere Zeitung Anlass, bei dem Unternehmen nach dem Stand der Dinge zu fragen. "Seitdem für das Gelände Baurecht besteht, haben wir mit der Vermarktung begonnen", teilte die Pressesprecherin von Aurelis mit. "Unser Plan ist es, eine Halle von etwa 20 000 Quadratmetern mit kleinem Büroanteil und Freifläche zu realisieren." Interessenten für beide Möglichkeiten Aurelis könnte selbst als Investor tätig werden, um das Logistikzentrum zu vermieten. Auch der Verkauf des kompletten Grundstücks sei möglich. Es gebe "zurzeit" für beide Möglichkeiten Interessenten. "Erste Gespräche" seien "bereits geführt" worden. Wenn sich ein Mieter finde, "können wir innerhalb von etwa drei Monaten die Baugenehmigung erwirken und die Halle innerhalb von ungefähr elf Monaten errichten", wurde ergänzt. Twittern Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben





