Auch kleine Vierbeiner brauchen Manieren Von Markus Koch Rastatt/Kuppenheim - "Kylie" ist angespannt, sehr angespannt sogar. Der Blick der Havaneser Hündin ist starr auf ein kleines Wiener Würstchen gerichtet, das Hundetrainerin Carmela Schiel in der Hand hält. "Kylie" schleckt sich mit der Zunge ums Maul, der Duft wird zu verführerisch, jetzt will sie los, der Fuß von Frauchen Ulrike Kist geht schnell vor - sie stoppt. "Gut gemacht", lobt die Leiterin des Kuppenheimer Hundezentrums, die sechs kleine Vierbeiner zum "gesellschaftsfähigen Hund" erzieht. Halter von gefährlichen und großen Hunden sind häufig verpflichtet, einen sogenannten Hundeführerschein zu erwerben, doch an diesem Nachmittag tummeln sich sechs kleine Vierbeiner mit ihren Frauchen auf der Wiese beim Parkplatz von Schloss Favorite. "Kylie" findet mit zwölf Wochen bei Ulrike Kist ein neues Zuhause, mittlerweile ist die Hundedame mit dem rosa Gummiband im Fell drei Jahre alt. Groß genug also, um das Laufen an der Leine und ohne Leine zu lernen, ebenso wie die Begegnung mit Joggern und Radfahrern. Auch das richtige Verhalten im Aufzug und gegenüber Bedienungen gehört zum Kursprogramm. "Kylie" hat heute ihre mittlerweile neunte Stunde und hat schon einiges gelernt. Zum Aufwärmen führen die kleinen Hunde vor, wie sie auf Zuruf zu ihrem Frauchen rennen, das sich zuvor 15 Schritte entfernt hat. Nun baut Carmela Schiel ein Hindernis ein: Werden die Vierbeiner ihr Frauchen auch dann ohne Unterbrechung ansteuern, wenn sie ihnen auf der Mitte der Strecke ein Würstchen hinhält? "Kylie" darf als erste losflitzen, sie ignoriert die Leckerei. Und auch die anderen lassen sich durch das Wienerle nicht vom rechten Weg abbringen. "Ihr seid sensationell", freut sich Carmela Schiel. Nach jeder erfolgreichen Übung gibt es für die Hunde ein Leckerli und für die Frauchen ein Lob. Nun geht es in den Schlosspark von Favorite, dort herrscht Leinenpflicht. Beinahe im Minutentakt tauchen Radler oder Jogger auf, diese sollen unbehelligt die Vierbeiner passieren. Kein einziges Mal wird gekläfft oder nach den Joggern geschnappt, wieder gibt es ein Leckerli, in "Kylies" Fall ist es Hundeleberwurst aus der Tube. "Der Hund muss mir folgen und mir vertrauen. Wenn ein Hund an der Leine zieht, dann drehe ich mich um und laufe in die Gegenrichtung, anstatt auch an der Leine zu ziehen. Letzteres mag er nicht und er lernt dadurch auch nichts", betont die Hundetrainerin. Und es scheint, dass die sechs Vierbeiner ihre Lektionen gelernt haben. Die Trainingsatmosphäre ist entspannt, dennoch sind Mensch und Tier konzentriert bei der Sache. "Carmelas Korrekturen sind positiv", gibt Ulrike Kist ein Lob zurück. Anerkennende Worte gibt es auch von den anderen Teilnehmerinnen, die übrigens nicht aus Kuppenheim kommen, sondern aus Selbach, Ötigheim, Baden-Baden oder Rastatt. "Mein Hund nimmt nun mehr Blickkontakt zu mir auf und reagiert auf meine Körpersprache", zieht Ulrike Kist zufrieden Fazit. Das Frei-bei-Fuß- laufen muss sie mit ihrem Schützling noch üben, das klappt nicht so, wie es sein sollte. Nun ist die Stunde auch schon vorbei und die Racker dürfen zum Schluss noch ein bisschen auf der Wiese herumtoben. Dabei verrichtet einer der Vierbeiner sein Geschäft, sein Frauchen ist aber gewappnet und zieht ein schwarzes Plastiktütchen aus der Hosentasche, eine Selbstverständlichkeit, findet sie: "Ich will ja auch nicht in so was reintreten."