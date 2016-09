Weiter Engpässe in der Neurologie Rastatt (red) - Das Klinikum Mittelbaden hat nach wie vor Schwierigkeiten, den Betrieb in seiner neurologischen Abteilung der Rastatter Klinik wie geplant aufrecht zu erhalten. Wie das Unternehmen in einer Presseerklärung mitteilt, können im September vorübergehend nicht alle Betten belegt werden. Grund hierfür sei die gesteigerte Nachfrage nach den Leistungen dieser Abteilung in Verbindung mit Personalknappheit. Das Klinikum Mittelbaden habe jedoch bereits zusätzliche Mitarbeiter gewinnen können, so das Unternehmen. Ab Oktober könne der Engpass durch diese Neueinstellungen wieder behoben werden. Für Notfallpatienten stünden jedoch immer ausreichend Personal- und Bettenkapazitäten zur Verfügung. Die niedergelassenen Partner, die Rettungsdienste der Region sowie die umliegenden Kliniken sind vom Klinikum Mittelbaden über die Maßnahme informiert worden. Erst im Juni hatte die Klinik-Leitung gegenüber dem BT eingeräumt, dass es im Betrieb knirscht. Hintergrund ist der Umzug der Neurologie von Baden-Baden nach Rastatt und die Behandlung von Schlaganfallpatienten - bislang an beiden Standorten praktiziert - im Klinikum der Barockstadt. Die Neurologische Klinik verfügt jetzt am neuen Standort in Rastatt regulär über 54 Betten; zwölf davon können als "Stroke-Unit" für Schlaganfallpatienten genutzt werden. Die Neustrukturierung führte zu einem Anstieg der Patientenzahl, mit dem die Erhöhung der Zahl der Ärzte nicht Schritt halten konnte. Im Frühjahr kündigte man deshalb Ablaufänderungen in der Notaufnahme sowie Neueinstellungen an, die nach neuestem Stand im kommenden Monat greifen sollen. Twittern Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben





Das könnte Sie auch interessieren



Murgtal

Eher Einsatz fahren als etwas riskieren Murgtal (red) - Die Sondersignale der Rettungsfahrzeuge sind nicht nur in der Ferienzeit unüberhörbar. Zur Organisation des Rettungsdienstes im Murgtal befragte BT-Redakteur Markus Mack den Mediziner Dr. Urban Axtmann, der als Notarzt in der Region im Einsatz war (Foto: dpa). » Weitersagen (red) - Die Sondersignale der Rettungsfahrzeuge sind nicht nur in der Ferienzeit unüberhörbar. Zur Organisation des Rettungsdienstes im Murgtal befragte BT-Redakteur Markus Mack den Mediziner Dr. Urban Axtmann, der als Notarzt in der Region im Einsatz war (Foto: dpa). » - Mehr