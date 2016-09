Markus Bruschke gibt jetzt den Takt an

Bruschke wuchs in der Nähe von Wiesbaden auf. Wie seinem Lebenslauf zu entnehmen ist, wurde er bereits früh musikalisch gefördert und trat als Kinderchormitglied in vielen Vorstellungen am Staatstheater Wiesbaden auf. Er studierte Posaune an den Musikhochschulen in Würzburg und Karlsruhe und absolvierte darüber hinaus an der Hochschule für Musik Detmold den Masterstudiengang Musikvermittlung und Musikmanagement.

In Rastatt will der neue Musikschulleiter über den Kernbereich des Instrumentalunterrichts hinaus neue Formate im musisch-pädagogischen Bereich entwickeln, wie Bruschke im BT-Gespräch ankündigte. Die Kooperationen mit Kindertagesstätten, Schulen und Vereinen sollen fortgeführt und wenn möglich ausgebaut werden; außerdem sieht Bruschke die Musikschule als Bildungspartner im Ganztagsbetrieb der Schulen, wo man mit Musik-AGs oder Bläserklassen Präsenz zeigen wolle.

Ansprechen will Bruschke mit den rund 30 Lehrkäften auch neue Zielgruppen, was gerade aufgrund der älter werdenden Gesellschaft geboten sei. Von seinem Vorgänger Arnold Sesterheim übernehmen wird der neue Musikschulleiter die Organisation des Regionalwettbewerbs "Jugend musiziert".

Bruschke wechselt von der Musikschule Hardt in Stutensee-Spöck, wo er im September 2014 zum Leiter ernannt worden war. Die Einrichtung ist ein Zweckverband der Gemeinden Dettenheim, Graben-Neudorf, Linkenheim-Hochstetten, Weingarten und der Stadt Stutensee.

Er war mehrfacher Bundespreisträger im Wettbewerb "Jugend musiziert", Mitglied im Landesjugendorchester Hessen sowie im Bundesjugendorchester und spielte als Posaunist in verschiedenen professionellen Orchestern, unter anderem in Würzburg, Pforzheim, Gießen, Koblenz, Wiesbaden, Bamberg und Karlsruhe. Bruschke war Mitglied bei Stuttgart Brass und Aushilfe im Orchester des Mariinsky-Theaters St. Petersburg unter der Leitung von Valery Gergiev. Künstlerische und pädagogische Impulse erhielt er auf Meisterkursen bei Prof. Stefan Schulz (Berliner Philharmoniker), Thomas Horch (Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks), Prof. Carsten Svanberg (Graz), Uwe Füssel (Bayerische Staatsoper) und Prof. Henning Wiegräbe (Musikhochschule Stuttgart). Er unterrichtete einige Jahre an der Clara-Schumann-Musikschule Baden-Baden und war Leiter der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit im Kantorat der Christuskirche Karlsruhe. Als Moderator und Konzertpädagoge konzipierte er Musikvermittlungsprojekte sowohl im professionellen als auch im ehrenamtlichen Musikbereich und war als Dirigent und Ausbilder im Posaunenchor- und Blasorchesterwesen tätig. Das Dirigat in Würmersheim will er weiter nebenamtlich fortführen.

Bruschke tritt die Nachfolge von Arnold Sesterheim an, der nach 37-jähriger Tätigkeit an der Rastatter Musikschule, davon die letzten sieben Jahre als Leiter, in den Ruhestand tritt.