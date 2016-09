Rollatorgruppe legt flotte Sohle aufs Parkett

Au am Rhein - "Mein lieber Freund, das könnt ihr schon richtig toll", lobt Tanzlehrerin Uli Haupt ihre Schützlinge, die gerade zum 60er-Jahre-Hit "Zwei kleine Italiener" einen Foxtrott hingelegt haben. Die Kursteilnehmer sind sichtlich über das Lob erfreut. Sie sind jedoch nicht in einer Tanzschule, sondern in der Rheinauhalle in Au am Rhein. Und noch etwas ist speziell an dieser Tanzstunde: Die Hälfte der Tänzerinnen hat einen Rollator.

Initiatorin Lydia Knörr hatte Anfang des Jahres in der Zeitung gelesen, dass das Tanzcentrum Ettlingen einen Rollator-Tanzkurs anbietet: "Ich habe früher leidenschaftlich gern getanzt, auf dem Dorf gab es das damals allerdings nur an Fasnacht, am Ostermontag, beim Tanz in den Mai und zur Kirchweih", blickt die 75-Jährige zurück.

Beherzt griff die Auerin, die seit drei Jahren auf einen Rollator angewiesen ist, zum Telefon und fragte nach, ob Tanzlehrerin Uli Haupt nicht auch in Au am Rhein einen Rollator-Tanzkurs leiten könnte. Ganz einfach war es nicht, die Mindestteilnehmerzahl von zehn Tänzern zusammenzubekommen, wie Uli Haupt schildert: "Das ist echt ein Problem, denn die Senioren haben Angst, sich zu blamieren oder sagen, sie seien zu alt dafür, zu dick oder zu krank. Sie stehen sich oft selbst im Weg."

Schließlich hat es geklappt, neben acht Frauen konnten auch zwei Herren der Schöpfung gewonnen werden. Egon Kessel ist mit seinen 67 Jahren der Jüngste im Tanzkurs, die älteste Teilnehmerin ist 90. "Ich war einfach mal neugierig", erzählt er. Früher tanzte Kessel rund 20 Jahre lang beim Männerballett des Turnvereins mit, hat also schon mal eine gute Grundlage.

Zum Auftakt gibt es einen Cha-Cha-Cha im Sitzen. Zunächst schieben die Teilnehmerinnen ihren Rollator von sich weg, dann gibt Uli Haupt die Kommandos: "Aufrecht sitzen! Brust raus! Mit der rechten Hand zweimal auf den rechten Oberschenkel, dann zweimal an die Schulter!" Dann werden noch die Hände überkreuzt und zum Schluss geklatscht. "Und jetzt das Ganze mit Musik", sagt die Tanzlehrerin und startet über ihr i-Pad die kleine Lautsprecherbox, die auf einem Tischchen am Eingang steht. Nun wird es ernst, die Teilnehmerinnen heften ihre Augen auf die Kursleiterin oder auf die Nachbarin, für manche sind die Bewegungsabläufe kein Problem, manche bringen die Choreographie etwas durcheinander. Nun ist ein Foxtrott an der Reihe. Eine Rollator-Fahrerin und eine Fußgängerin bilden ein Paar. Viermal wird der rechte Fuß nach vorne und nach hinten gebracht, dann viermal das Gleiche mit dem linken Fuß. Dann klatschen die Tanzschüler in die Hand und schwingen die Knie. Der Foxtrott läuft gut, dann sind 20 Minuten vorbei und es gibt eine kurze Trinkpause für die Tänzer. "Es gibt im Alter nichts Besseres als Tanzen", wirbt Uli Haupt: "Das ist gut für die Balance, die Koordination, Konzentration und macht nebenbei auch noch ganz viel Spaß. In Holland ist Rollator-Tanzen richtig etabliert, nicht so wie bei uns", weiß sie.

Die Pause ist um, weiter geht es mit dem Udo-Jürgens-Hit "Mit 66 Jahren". Die Gruppe sitzt wieder wie am Anfang, Uli Haupt gibt die Bewegungen vor, alle machen sie eifrig nach und singen den Refrain gemeinsam kräftig mit. "Das war große Klasse", lobt Uli Haupt erneut und kündigt einen langsamen Walzer an. "Vor, vor, schließen, links, zwei, drei, rechts, zwei, drei", lauten die Kommandos. Die Rollator-Tänzerin dreht sich anschließend nach links, die Fußgängerin nach rechts, vier Takte später sollte man beim gleichen Partner wieder ankommen - was nicht bei allen klappt, doch Uli Haupt nimmt's mit Humor: "Auch diese Nuss werden wir knacken." Zweiter Versuch mit Musik: Ihrem prüfenden Auge entgeht nichts, beherzt greift sie ein, wenn jemand aus Versehen aus der Reihe tanzt.

Es folgt erneut der Foxtrott, dann kommt auch schon die Abschiedsrunde, nach der die Tänzer gut gelaunt ihre Wege gehen: "Wenn wir uns in der nächsten Woche auf der Straße sehen, dann tanzen wir mal", scherzt eine Tänzerin mit der anderen.

Die Rollatortanzgruppe in Au am Rhein freut sich über weitere Mitstreiter. Nach den Sommerferien geht es im September weiter. Weitere Informationen gibt es bei Konrad Roth vom Seniorenebeirat Au unter (07245) 939511.