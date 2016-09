Im "Jugendknast" gibt es viel zu tun

Rastatt - Die Rastatter Jugendarrestanstalt ist mit mehr als 700 Insassen pro Jahr eine der größten derartigen Einrichtungen des Landes. Vollzugsleiter Stephan Höll nutzte sein 25-jähriges Dienstjubiläum, um gemeinsam mit Landgerichtspräsident Hans-Joachim Doderer über die Einrichtung zu informieren.

Wie berichtet, wurde im Zuge der Umstrukturierung des baden-württembergischen Vollzugs die Arrestanstalt im ehemaligen, mehrfach renovierten großherzoglichen Militärgefängnis aus dem 19. Jahrhundert eingerichtet und im Oktober 2010 zur zentralen Jugendarrestanstalt für Baden gemacht. Dafür wurden die kleineren Anstalten in Wiesloch und Müllheim geschlossen. Somit ist sie für den gesamten badischen Landesteil von der Tauber bis zum Bodensee und darüber hinaus auch noch für die Landgerichtsbezirke Heilbronn und Rottweil zuständig. Organisatorisch ist sie eine Außenstelle der Justizvollzugsanstalt Karlsruhe, die juristische Leitung und Abwicklung der Arreste liegen beim Amtsgericht Rastatt. Mit 51 Arrestplätzen, davon 13 für Frauen beziehungsweise Mädchen, zählt sie zu den drei größten im Land.

Die Zahl der Insassen zwischen 14 und 21 Jahren verringerte sich von 934 im Jahr 2013 auf 740 in 2015. Ursache für einen Jugendarrest seien überwiegend kleinere Straftaten wie Schwarzfahren, kleinere Diebstähle, aber auch Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte oder Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz. Im Schnitt hielten sich die Arrestanten zweieinhalb Wochen im "Jugendknast" auf. Etwa 30 Prozent von ihnen würden später wieder straffällig - oft aus Haushalten stammend, wo schon die Eltern "Knasterfahrung" hätten, sagte Höll.

Die Anstalt verfügt über 13Stellen im Vollzugsdienst: einen Werkdienstbeamten, einen Koch, der als lizenzierter Ausbilder auch erzieherisch wirken kann, jeweils eine Stelle für einen Sozialarbeiter, einen Lehrer und einen Arbeitserzieher und eine halbe Stelle für einen Psychologen. Hinzu kommen zwei Seelsorger, eine Ärztin sowie mehrere externe ehrenamtliche und professionelle Mitarbeiter. Unterschieden wird in der Anstalt zwischen Freizeitarrest, der über das Wochenende vollstreckt wird, dem Kurzarrest von einem bis vier Tagen und dem Dauerarrest, der von einer bis maximal vier Wochen verhängt wird. Doch diese Strafen würden nicht im Bundeszentralregister verzeichnet, tauchten also etwa in einem polizeilichen Führungszeugnis nicht auf und stellten deshalb noch keinen Nachteil etwa bei Stellenbewerbungen dar, versicherten Höll und Doderer.

Der Tagesablauf in der Anstalt ist vom Wecken um 7 Uhr morgens bis zur Nachtruhe um 22 Uhr klar strukturiert. Ein Modulkonzept beinhaltet zahlreiche Möglichkeiten, schulische und berufliche Fähigkeiten zu vermitteln oder zum Beispiel über ein Anti-GewaltTraining soziale Kompetenzen zu erwerben. Auch Suchtprävention und sinnvolle Freizeitgestaltung stehen für die Insassen auf dem Programm. Und es gibt natürlich vielfältige Beschäftigungsmöglichkeiten, sei es in der Anstaltsküche, bei der Hausreinigung oder bei der Arbeitstherapie in der Werkstatt.

In Einzelfällen können Arrestanten aber auch zu externer gemeinnütziger Arbeit herangezogen werden, zum Beispiel beim Rastatter TV, im Rastatter Martha-Jäger-Haus, im "Wölfle-Bad", beim SV Bühlertal, in Hügelsheim oder bei der Apfelernte auf Streuobstwiesen in Bietigheim.

Im Jugendarrest werde versucht, Erziehungsdefizite zu verringern. "Wir möchten den Jugendlichen zeigen, dass das Leben auch anders aussehen kann als nur Rumhängen und Chillen", beschreibt Anstaltsleiter Höll das Ziel der Jugendarrestanstalt.