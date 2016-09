Syrische Spezialitäten für St. Alexander

(dm) - Wenn beim Pfarrfest von St. Alexander am morgigen Sonntag nach der feierlichen Wiedereröffnung der katholischen Stadtkirche auf dem Marktplatz das leibliche Wohl in den Blickpunkt rückt, können sich Besucher unter anderem auch auf syrische Spezialitäten freuen.

Die christliche Familie Kabsoun und Mitglieder der befreundeten muslimischen Familien Al Ahmad und Al Lham sind dafür gerade fleißig am Kochen: An die 100 Portionen will man kredenzen, sechs Spezialitäten aus ihrer Heimat, aus der sie aufgrund des dort tobenden Kriegs geflohen sind.

Angekommen in Deutschland sind sie vor einem halben Jahr, seit etwa fünf Monaten leben sie in Rastatt in der Gemeinschaftsunterkunft - zunächst in der Zelthalle auf dem Merzeau-Gelände, inzwischen im hergerichteten ehemaligen Mannschaftsgebäude der früheren Kaserne. Per Flugzeug, Boot, Zug, Bus und zu Fuß hat sie ihr Weg von Syrien über Libanon, Türkei und Griechenland hierher geführt, berichtet der 17-jährige Elias Kabsoun, der wie sein 16-jähriger Bruder Sezar nach Ferienende wieder die Vorbereitungsklasse im Wilhelm-Hausenstein-Gymnasium in Durmersheim besucht. Vater Yusef ist gelernter Koch, arbeitete in einem Restaurant in Damaskus, bevor dieses im Krieg ausgebombt worden ist.

Dass die Familie und Freunde nun beim Pfarrfest helfen, war die Initiative von Yusefs Frau Jacqueline. Sie hatte Betreuerin Andrea Flackus nach der Kirche in Rastatt gefragt und wurde von ihr, die in der Pfarrgemeinde engagiert ist, in den Gottesdienst mitgenommen - samt muslimischer Freundin. Seither besuchten sie regelmäßig die katholischen Messen. In Karlsruhe, in der Erstaufnahmestelle, habe man für die Leute in der Kirche gekocht, erzählte Jacqueline und fragte Flackus: "Können wir das auch für euch machen?"

"Chefkoch" ist dabei natürlich ihr Ehemann. Taboulé (ein Salat aus der arabischen Küche), gefüllte Teigtaschen, frittiertes Hackfleisch (ohne Schwein) mit Bulgur und anderes - drei vegetarische Spezialitäten und drei mit Fleisch stehen auf dem Plan. Neben den Kabsouns mischen dabei Ida und Dunyaa Al Ahmed sowie Zeinab und Assma Al Lham mit. Die Söhne Elias und Sezar wiederum helfen beim Auf- und Abbau des Pfarrfests, wie sie schon beim Einräumen der wiedereröffneten Stadtkirche nach deren Sanierung mitgemacht haben.

Wie es für sie in Deutschland weitergeht, ist noch nicht ganz klar: Die Kabsouns haben seit vergangener Woche eine Anerkennung für zunächst ein Jahr bekommen, die anderen warten noch darauf; gemeinsam haben sie, dass Verwandte in anderen Teilen Deutschlands gelandet sind und ihre Reise vermutlich in Rastatt noch nicht zu Ende ist, weil sie die Familien wieder zusammenführen wollen. Familie Kabsoun liebäugelt mit einem Umzug an die Schweizer Grenze, weil dort der Bruder von Yusef lebt. Fuß zu fassen in ihrer neuen Heimat ist auf jeden Fall das Ziel - den Söhnen Elias und Sezar beispielsweise kann es kaum schnell genug gehen, Deutsch zu lernen, und ihr Vater will unbedingt wieder in einem Restaurant arbeiten.

Info: Das Kirchweihfest St. Alexander startet morgen mit dem Gottesdienst um 10 Uhr, anschließend wird auf dem Marktplatz fürs leibliche Wohl, Musik und Kinderprogramm gesorgt. Zudem gibt es Führungen durch die renovierte Kirche. Bereits heute Abend gibt die Stadtkapelle Rastatt vor der illuminierten Fassade von St. Alexander ein Benefizkonzert, dessen Erlös der Stadtkirche zugute kommt. Beginn ist um 19 Uhr.