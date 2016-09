Siegbert Kühn wird Ehrenbürger in Kaposszekcsö

Bietigheim - Mit internationalem Flair zog auch das 19. Bietjer Dorffest wieder Hunderte Besucher in die Hardtgemeinde rund um die Pfarrkirche im Zentrum des Altortbereichs. Eine stimmungsvolle Atmosphäre und schön geschmückte Stände waren die Kulisse, als Böllerschüsse des Schützenvereins "Waidmannslust" den Beginn verkündeten und Bürgermeister Constantin Braun mit seiner Amtskollegin Ibolya Csapo aus der ungarischen Partnergemeinde Kaposszekcsö das Fest eröffneten.

Auch eine große Abordnung aus der Partnergemeinde Saltara (Italien) - 28 Biker, die mit ihren Motorrädern aus der 1000 Kilometer entfernten Provinz Urbino angereist kamen - ließen es sich erneut nicht nehmen, ihre Motorradfreunde aus der Hardtgemeinde bei "ihrem Fest" zu besuchen. Bürger- und Gemeinschaftssinn attestierte Bürgermeister Braun allen Mitwirkenden und nannte die festfrohe Dorfhockete eine ideale Gelegenheit um zusammenzurücken, Gespräche zu führen, Kontakte zu knüpfen und vom Alltag einmal auszuspannen. Musikalisch umrahmt wurde der feierliche Festbeginn auf dem Kirchplatz unter der Leitung von Manfred Huber.

Beim Partnerschaftsabend am Freitag im Saal der Bürgerstube wurden auch Erinnerungsfotos vom Besuch der Bietigheimer in Ungarn beim Pfingstfest ausgetauscht. Bereits seit 13 Jahren besteht die Partnerschaft zwischen den beiden Gemeinden. Wie Bürgermeisterin Ibolya Csapoder an dem Abend bekanntgab, hat der Gemeinderat von Kaposszekcsö beschlossen, den Vorsitzenden des Bietigheimer Partnerschaftsausschusses, Oberstudiendirektor a.D. Siegbert Kühn, zum Ehrenbürger der Gemeinde Kaposszekcsö zu ernennen. Die Ehrenbürgerurkunde soll zu gegebener Zeit ausgehändigt werden. Für internationales Flair sorgten die Abordnungen aus Saltara und Kaposszekcsö, die Spezialitäten ihres jeweiligen Landes wie Piadinas, Wein, Olivenöl, Paprikawurst und vieles mehr anboten. Ein weiterer zusätzlicher internationaler Farbtupfer beim Dorffest war der deutsch-philippinische Club "Mabuhay", der kulinarische Köstlichkeiten aus Fernost bereithielt. Aber auch Hausmannskost wie Schweinshaxen, Brutzelfleisch, Pizza oder die Klassiker Bratwurst und Flammkuchen fehlten nicht auf der Speisekarte. Und wer es zwischendurch etwas ruhiger angehen lassen wollte, der konnte sich zu Kaffee und Kuchen in die Turnhalle zurückziehen, wo zudem der Seniorenbeirat zum Bücherflohmarkt einlud.

Schon beim Rundgang der "Prominenz" war man sich einig, dass die Veranstalter sich wieder große Mühe gegeben haben, den Besuchern einen angenehmen Aufenthalt zu bescheren und sie mit allerlei Köstlichkeiten zu verwöhnen. Für Kinder gab es eine Vielzahl an Spielen, die der Kindergarten St. Gabriel sowie die Grund- und Hauptschule anboten. Für zünftige Blasmusik sorgte der Musikverein, der zum Platzkonzert mit befreundeten Musikvereinen einlud. Für die Jugend und die Junggebliebenen hatte der SV Germania und der Harmonika-Spielring die Bands "Hap", "Patchwork" und "Irion" engagiert. Weitere Musik gab es auch aus vielen Lautsprechern in den Hinterhöfen, Garagen oder mitten auf der Straße.

Insgesamt waren alle Verantwortlichen des Dorffests und auch alle Festbesucher, wie zu hören war, mit dem Bietjer Dorffest vollauf zufrieden.