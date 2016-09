Auf dem Rummel wird mancher Abenteurer zum Bleichgesicht Rastatt (sb) - Mit besonderer Unterhaltung können Gerda Müller und ihr Mann Erich derzeit die lauen Sommerabende auf ihrem Balkon genießen. Denn dieser ist direkt auf den Rastatter Festplatz an der Friedrichsfeste gerichtet, auf dem noch bis morgen Abend der traditionelle Herbstjahrmarkt stattfindet. Die beiden Rentner stört das wenig. "Es ist doch schön, wenn so viele Leute ihren Spaß haben", sagen sie und fügen mit einem Lachen im Gesicht hinzu: "Auch wenn die Musik nicht so ganz unser Stil ist." Dafür lebe es sich hier fast das ganze Jahr sehr ruhig. "Ab und zu kommt mal ein Zirkus, dann gibt es samstags im Sommer immer einen Flohmarkt und zweimal im Jahr ist eben die Kirmes", formuliert es Erich Müller. Er schaut dem bunten Treiben sozusagen aus einer Logenposition zu. "Wenn es uns zu viel wird, dann gehen wir ins Bett und machen die Fenster zu", sagen die beiden. Selbst einmal in eines der Fahrgeschäfte einsteigen kommt dagegen nicht infrage. "Vielleicht gehen wir mal ein bisschen Zuckerwatte für die Enkel holen oder genießen eine Wurst im großen Festzelt. Mehr aber kommt für uns nicht infrage", so Gerda Müller, die mit einem Lächeln hinzufügt: "Wir sind sozusagen passive Nutzer des Jahrmarkts." Dies allerdings eher ungewollt im Vergleich zu vielen Jugendlichen, die ihre Sommerferien gerne auf dem Festplatz verbringen. "Ab dem Nachmittag ist hier immer etwas los", weiß der 14-jährige Yussuf zu berichten. Mit seinen Freunden trifft er sich gerne am Autoscooter. Man tauscht Neuigkeiten aus und beobachtet die Leute. "Viele meiner Freunde kommen fast jeden Tag vorbei. Jahrmarktszeit ist super", meint auch die 13-jährige Melia. Mit ihrem Freund Marc hat sie bereits einige Fahrgeschäfte getestet. "Der Transformer ist schon heftig", meint sie tapfer. Denn ein bisschen schlecht scheint fast jedem zu werden, der dieses besondere Fahrgeschäft besucht. Die Besucher werden dabei nicht nur im Kreis gedreht, sondern dürfen diese Fahrt auch in Schräglage und für einige Sekunden sogar über Kopf genießen. Wer nach der Fahrt in die Gesichter der Abenteurer blickt, die gerade aus den Sitzen aussteigen, der kann durchaus etwas Blässe feststellen. "So heftig hätte ich es mir nicht vorgestellt", sagt Marius Becker, der mit seinem zwölfjährigen Sohn gefahren ist. Nicht weniger turbulent geht's wenig weiter am "Blower" zu. Auch hier werden die Mitfahrer durch die Luft gewirbelt und genießen die Fahrt. "Man sollte vorher nicht all zu viel essen", gibt ein junger Mann noch schnell einen Tipp, ehe er sich zum nächsten Fahrgeschäft aufmacht. Geboten ist auf dem Herbstjahrmarkt auch für jene einiges, die auf eher weniger rasante Fahrten stehen. Denn die jüngsten Besucher können auf einer kleinen Eisenbahn fahren, im Flieger in die Luft steigen oder beim Entenrennen ihr Glück versuchen. Nicht fehlen darf ein breites Angebot an Zuckerwatte, Süßigkeiten und Cocktails. Ebenfalls beliebt ist das große Festzelt, in dem neben Bier und Speisen auch zünftige Musik geboten wird. Dies alles noch bis einschließlich dem morgigen Dienstag von 14 bis 23 Uhr. Morgen ist Familientag, und die Fahrgeschäfte können zu ermäßigten Preisen getestet werden. Rund um das Festgelände haben heute und morgen zudem die Stände des Krämermarkts von 9 bis 20 Uhr geöffnet. Dienstagnacht ist dann wieder alles vorbei und schon am Mittwochmorgen wird sich das Jahrmarktsgelände wieder komplett verändert haben. Denn viele der Beschicker bauen ihre Geschäfte noch in der Nacht ab und ziehen weiter zum nächsten Standort. Ruhe wird auf dem Festplatz in den kommenden Tagen aber keine eintreten. Denn bereits am kommenden Samstag, 10. September, feiert der Zirkus Carelli seine Premiere. Gerda und Erich Müller nehmen das mit einem Schmunzeln hin: "Uns wird also auch nach dem Jahrmarkt nicht langweilig werden", sagen die beiden und genießen den lauen Sommerabend auf ihrer Terrasse mit direktem Blick auf den Festplatz. Twittern Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben





