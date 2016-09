Feierliche Rückkehr in St. Alexander

Rastatt - Selbst wer gestern Morgen in der katholischen Stadtkirche St. Alexander einen Stehplatz ergattern wollte, musste pünktlich kommen. Denn bis auf den letzten Platz war das Gotteshaus bei einem großen Festgottesdienst anlässlich der Wiedereröffnung gefüllt.

Die rund einjährigen Reparatur- und Renovationsarbeiten konnten pünktlich abgeschlossen worden. So hatten die Gemeinde und Stadtpfarrer Ralf Dickerhof gleich doppelten Grund zur Freude. Denn neben der Rückkehr in die Stadtkirche konnte auch das traditionelle Kirchweihfest gefeiert werden.

"Es war eine schwierige Zeit für die Gemeinde, auf ihr Gotteshaus zu verzichten", so Dickerhof im BT-Gespräch. Die Gottesdienste am Donnerstagabend wurden in der evangelischen Stadtkirche gehalten, während man sich zum Sonntagsgottesdienst im Gemeindehaus traf. Nun konnten die katholischen Christen erstmals wieder in der Stadtkirche gemeinsam Gottesdienst feiern. In seiner Predigt ging Ralf Dickerhof auf die zahlreichen Veränderungen im Gottesdienstraum ein. Dass der Altarbereich fast unverändert geblieben ist, sieht er als symbolisches Bild: "Die Menschen und die Gemeinde verändern sich. Jesus Christus als Grundstein unseres Glaubens aber bleibt ewiglich", sagte der Geistliche. Für viele Menschen diene die katholische Stadtkirche als Rückzugsort aus dem hektischen Alltag. "In solchen Zeiten ist es gut, wenn wir unser Leben auf ein festes Fundament gebaut haben", so der Stadtpfarrer in seiner Predigt.

Rund 1,8 Millionen Euro hat die katholische Kirchengemeinde in die Renovation der Stadtkirche investiert (wir berichteten). Neben einer neuen Heizung konnte auch die Lautsprecheranlage erneuert werden. Viele Gottesdienstbesucher lobten, dass die Predigt auch auf den Emporen nun sehr gut zu verstehen gewesen sei. Musikalisch wurde der Festgottesdienst von der Orgel und Trompetern umrahmt.

Musikalisch war am Abend zuvor auch der Auftakt des Pfarrfests. Wird dieses normalerweise erst mit dem Festgottesdienst am Sonntagvormittag gestartet, hatte die Gemeinde St. Alexander in diesem Jahr bereits tags zuvor an einem lauen sommerlichen Samstagabend zu einem Benefizkonzert mit der Stadtkapelle Rastatt eingeladen. "Wir fanden die Idee wunderbar und haben gerne sofort zugesagt", so Stadtkapellen-Dirigent Joachim Kölmel. Mehr als zwei Stunden wurde den Besucher ein abwechslungsreiches Programm mit Märschen, moderner Musik und verschiedenen Trompetensoli geboten. Je später es wurde, desto besser war zudem die Illumination der katholischen Stadtkirche zu erkennen. "Das ist wirklich eine wunderbare Idee gewesen", freuten sich viele Besucher. Der Erlös des Benefizkonzerts kam der Stadtkirche zugute.

Einiges geboten wurde den Besuchern auch am gestrigen Sonntag. Die Stadtkapelle spielte erneut nach dem Morgengottesdienst zum Frühschoppen. Nach dem traditionellen Fassanstich konnten sich die Gemeindemitglieder sowie zahlreiche Besucher über ein buntes Programm freuen, bei dem es unter anderem auch syrische Spezialitäten zu probieren gab.

Eine Tombola sowie ein breites kulinarisches Angebot von Crêpes und Waffeln bis hin zu Herzhaftem rundete das Angebot ebenso ab wie verschiedene Führungen durch die nun frisch renovierte Stadtkirche.