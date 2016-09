Nicht nur die Kraft allein zählt

Rastatt - Bis zu 50 Kilogramm schwer waren die Gewichte, die es gestern bei den deutschen Meisterschaften im Steinstoßen zu stoßen galt. Da staunte manch Besucher nicht schlecht. Denn fällt es vielen bereits schwer, den Stein auch nur einige Zentimeter vom Boden anzuheben, so wurden die 50-Kilogramm-Gewichte von den Besten teilweise über drei Meter weit gestoßen.

Los ging es gestern Vormittag im Niederbühler Murgstadion freilich mit etwas leichteren Steinen oder Eisenteilen. "Wir richten einen Acht- und einen Zehnkampf in verschiedenen Altersklassen aus", berichtet Jürgen Wolf, Abteilungsleiter Leichtathletik der SV Niederbühl. Während im Achtkampf Gewichte von drei bis 25 Kilogramm gestoßen werden müssen, wiegen die Lasten im Zehnkampf zwischen fünf und 50 Kilogramm. "Wer erfolgreich sein will, der muss von Anfang an topfit sein", sagt der Niederbühler Marco Gerstner. Denn am Ende des Tages werden alle Weiten zusammengezählt. "Zentimeter oder Meter, die man mit den leichten Gewichten liegen gelassen hat, kann man später kaum noch aufholen", meint Gerstner. Bereits seit seinem vierten Lebensjahr ist er in der Leichtathletikabteilung der SV Niederbühl aktiv. Vor rund vier Jahren ist der heute 30-jährige zum Rasenkraftsport gekommen. Er trainiert das ganze Jahr über. Im Winter bei der Rastatter Hebergemeinschaft steht vor allem Krafttraining auf dem Programm, während im Sommer an der Technik gefeilt wird. Diese kann oft über Sieg oder Niederlage entscheiden. "Steinstoßen ist weit mehr, als nur mit viel Kraft Gewichte weit durch die Luft zu befördern", sagt Marco Gerstner. Deshalb gibt es auch keine Gewichtsklassen. Denn während schwere Athleten bei schweren Gewichten Vorteile haben, sind leichtere und drahtige Sportler bei den leichteren Gewichten im Vorteil. "Hier können sie ihre Schnellkraft ausspielen, die beim Steinstoßen enorm wichtig ist", weiß auch Jürgen Wolf, der sich freut, dass gestern mehrere Dutzend ehrenamtliche Helfer im Einsatz waren und so für einen reibungslosen Ablauf der deutschen Meisterschaften sorgten.

Eröffnet wurden diese am Vormittag von Ortschaftsrat Markus Joos. Gleich danach wurde auf den ersten beiden von insgesamt vier Bahnen mit den ersten Gewichten gestartet. Die Teilnehmer hatten dabei teilweise lange Anreisen aus dem Münchner Raum, aus Hessen und aus der Pfalz auf sich genommen. Für viele war es ein Wiedersehen mit alten Bekannten. "Die Steinstoßer sind eine Gemeinschaft, in der man sich immer wieder gerne trifft", sagt auch Heinz Joos. Mit weit über 80 Jahren hat das Niederbühler Urgestein seine aktive Laufbahn im vergangenen Jahr beendet. Trotzdem ließ er es sich nicht nehmen, gestern bei den deutschen Meisterschaften vorbeizuschauen und die ehemaligen Kollegen zu unterstützen.

Neben rund 50 Sportlern waren auch sechs Teams im Murgstadion an den Start gegangen. Sie alle mussten die verschiedenen Gewichte in einem Korridor von vier Meter Breite möglichst weit stoßen. Im Gegensatz zum Kugelstoßen ist dabei ein Anlauf ebenso erlaubt wie das Stoßen aus dem Stand. Wiegt das Gewicht mehr als 20 Kilogramm, darf sogar mit beiden Armen gestoßen werden.

Einen Bericht über die deutschen Meisterschaften im Steinstoßen aus dem Niederbühler Murgstadion wird es am heutigen Montagabend um 18.45 Uhr im SWR-Fernsehen zu sehen geben.