Mehr Sicherheit für Radfahrer

(red) - Kostenlos in Karlsruhe surfen ist bereits seit längerem möglich. Nun können die Nutzer von KA-WLAN noch einfacher ins Internet: Seit Montag muss man sich nicht mehr registrieren, um das Angebot zu nutzen. KA-WLAN hat mittlerweile 42 Zugangspunkte (Foto: dpa).



Wer hat Auto angezündet? Baden-Baden (red) - Ein Smart ging am Sonntagabend gegen 22.10 Uhr im Maiersbachweg in Flammen auf. Die Feuerwehr konnte einen Totalschaden am Wagen nicht mehr verhindern. Die Polizei geht davon aus, dass das Feuer vorsätzlich gelegt worden ist (Symbolbild: dpa).