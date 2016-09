500 Kilogramm Obst pro Stunde zu Saft verarbeitet

Malsch - Äpfel von Streuobstwiesen sammeln - das machen Bernd Frank aus Malsch und Ralph Joos aus Waldprechtsweier schon jahrelang. "Apfelsaft trinken wir auch gerne", schmunzelt Frank. Den können die beiden künftig sogar selbst pressen. Doch nicht nur für sich selbst. Die beiden haben das einzige Saftmobil im Landkreis Rastatt vom Ehepaar Ade aus Lichtenau übernommen.

Die Idee, das Saftmobil zu kaufen, kam nach und nach. Aus Äpfeln von eigenen Streuobstwiesen hatte Frank bereits einige Male Saft pressen lassen, damals noch bei seinen Vorgängern aus Lichtenau. Als er und Joos mitbekamen, dass deren Saftmobil krankheitsbedingt verkauft werden musste, reifte die Entscheidung, dieses zu übernehmen. Und seit dem Frühjahr sind die beiden die stolzen neuen Besitzer.

"Wir haben so viele Streuobstwiesen in der Region", betont der 58-jährige Frank. "Und viele lassen die Äpfel verfaulen", bedauert Joos. Mit einem Saftmobil könne man die Motivation fördern, die Streuobstwiesen zu pflegen, gibt Frank als eines der Ziele aus. Natürlich wollen sie mit ihrem Saftmobil, das mehrere Zehntausend Euro gekostet hat, "nicht drauflegen", aber als reinen "Dienstleister für Saft" sehen sie sich eben auch nicht. Viele Ideen haben die beiden schon: Zum Beispiel wollen sie Menschen, die eine Streuobstwiese besitzen, sie aber nicht pflegen, mit denen zusammenbringen, die aus dem Obst Saft pressen wollen. Auch eine Aktion für Flüchtlinge, bei der man Streuobst sammle, können sich die beiden vorstellen.

Ein knappes halbes Jahr hatten Frank und Joos Zeit, um sich auf ihre erste Saftpress-Saison vorzubereiten. Diese startet offiziell am Samstag, 10. September, auf dem Grundstück von Franks Firma in der Stephanstraße 2 in Malsch. Zwei Monate - bis Ende Oktober - bieten Joos und Frank dann drei Presstermine in der Woche an - samstags und montags in Malsch, mittwochs in Vimbuch (Bühl) auf dem Gelände der Kompostanlage. "Ansonsten sind wir noch auf der Suche nach weiteren Standorten", sagt Joos.

Man kann das Saftmobil aber auch ordern. Allerdings müsse dann eine Mindestmenge verarbeitet werden. Mit den Obst- und Gartenbauvereinen stehe man ebenso im Kontakt. Trotz all der Planungen hält Frank den Ball flach: "Dieses Jahr wollen wir es geruhsam angehen und erst einmal Erfahrung sammeln."

Denn: Das Saftmobil betreiben die beiden neben ihren regulären Jobs. Frank ist Geschäftsführer der Firma Bafa in Malsch, Joos arbeitet dort als Elektrotechniker. "Ich rechne mit viel Arbeit", blickt der 50-Jährige auf die zahlreichen Presstermine. "Meine Familie habe ich bereits darauf vorbereitet", grinst er. "Irgendwie" werde man beide Arbeiten kombinieren, ergänzt Frank. Mitarbeiter aus Franks Firma und Freunde unterstützen das Duo.

Langfristig gesehen peilen Frank und Joos einen 50-Kilometer-Radius als Einzugsgebiet an. "Aber ohne jemandem auf die Füße zu stehen", betont Frank. "Wir wollen keine harte Konkurrenz", stellt er klar. Im Gegenteil: Mit der Kelterei in Malsch plane man zum Beispiel eine Zusammenarbeit.

Im Gegensatz zu so manch anderer Saftpresse bekommt jeder bei den Malschern auch wirklich den Saft seines gesammelten Obsts. Zuerst werden die Äpfel gewaschen, zermahlen und dann in mehreren Stufen gepresst, bis nur noch Trester übrig ist. Den können die Kunden wieder mitnehmen oder er wird als Tierfutter oder Kompost verwendet. Der Saft wird derweil in einen 530 Liter fassenden Tank gepumpt. Von dort geht es in den Brenner, in dem die Flüssigkeit auf 78 Grad erhitzt und pasteurisiert wird. Danach gelangt der Saft in einen weiteren Tank und kann in Drei-, Fünf-, oder Zehn-Liter-Plastiksäcke abgefüllt werden. 250 Kilogramm Obst verarbeitet das Mobil, das mit Pflanzenöl betrieben wird, in einer halben Stunde.

Der Saft ist ungeöffnet ein bis zwei Jahre haltbar, nach dem Öffnen rund zwei Monate. Und auch wenn der Apfelsaft in Plastik abgefüllt wird, versichert Joos: "Es treten keine Weichmacher aus." Er könne verstehen, wenn manchen eine Glasflasche sympathischer sei. Andererseits würden, wenn diese gespült werden, harte Chemikalien benutzt und mit viel Wasser nachgespült. Die Ökobilanz sei bei den Plastikbehältern deutlich besser, unterstreicht er.

Die Mindestmenge für die Herstellung eigenen Safts sind 200 Kilogramm Obst - vorrangig Äpfel, aber auch Birnen und Quitten. "Diese Menge ist auf einem kleinen Baum allemal drauf", erläutert Frank. 120 bis 150 Liter Saft entsteht aus 200 Kilogramm Obst. Wer diese Menge nicht hat, kann sich mit anderen zusammentun. Zudem sei es auch möglich, die Äpfel vergütet zu bekommen oder seine Äpfel abzugeben und bereits gepressten Saft zu erhalten.

Eine Übersicht aller Presstermine gibt es im Internet.

www.saftmobil-malsch.de