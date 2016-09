Neue Verbote erhöhen Parkdruck Rastatt (ema) - Der Parkdruck rund um Anne-Frank-Schule und Petruskirche dürfte mit Schuljahresbeginn deutlich zunehmen. Die Stadtverwaltung hat in der Wilhelm-Busch-Straße eine neue Parkordnung umgesetzt. Im Rektorat und in der Pfarrei ist man alles andere als glücklich über die Regelung. Betroffen ist der Abschnitt zwischen Oberwaldstraße und Hindenburgbrücke. Die Verwaltung hat auf der Straßenseite von Kirche und Schule ein absolutes Halteverbot eingerichtet. Dafür wurde auf der anderen Seite eine Parkzone ausgewiesen. Auf BT-Nachfrage begründete die Verwaltung das Vorgehen damit, dass sowohl Schüler als auch Gottesdienstbesucher verkehrswidrig geparkt haben. So war etwa in Höhe der beiden Bushaltestellen "Anne-Frank-Schule" während eines Bus-Stopps für einige Zeit kein Durchkommen mehr. Das beidseitige Parken habe sich zu einem "ernsten Problem" entwickelt, so die Einschätzung im Rathaus. Im Einzelnen moniert das Ordnungsamt: Falschparken im Einfahrtsbereich zur Oberwaldstraße auf Höhe der Linksabbiegespur, was zu Problemen für abbiegende Fahrzeuge aus der Oberwaldstraße führte. Parken auf Bushaltestellen. Parken im Einmündungsbereich der Seitenstraßen. Weil regelmäßige Kontrollen durch Politessen und Verwarnungen zu keiner Verbesserung der Situation geführt hätten, habe man sich in Abstimmung mit der Verkehrspolizei des Präsidiums Offenburg für die neue Parkordnung entschieden, um eine freie Durchfahrt zu gewährleisten. Für Anne-Frank-Schule und Petrusgemeinde kommt die Maßnahme überraschend. Schulleiterin Gabriele Reeb hält das Vorgehen für "unglücklich", weil damit in der Wohngegend, die durch das Neubaugebiet Eschenstraße noch mal gewachsen sei, der Parkdruck steige. Schon bislang habe man von Anwohnern kritische Töne hören müssen. Die Situation dürfte sich verschärfen, "weil wir nicht mit sinkenden Schülerzahlen rechnen", sagt die Direktorin. Allein schon die Lehrerparkplätze würden nicht für alle Pädagogen ausreichen. Hinzu kommt ein relativ großer Teil der rund 750 Berufsschüler, die mit dem Auto anfahren. Zwar hält die Direktorin den Ausbau eines Parkplatzes für möglich, doch das will offenbar der Landkreis als Schulträger nicht. Jetzt hofft Gabriele Reeb, dass Schüler verstärkt den Bus nutzen; allerdings seien die Verbindungen gerade für Schüler aus dem Murgtal noch ausbaufähig. In der benachbarten Petrusgemeinde, wo man ebenfalls vom Rathaus nicht über die Änderung informiert worden war, hofft man wenigstens, dass zu den Veranstaltungen abends und sonntags, insbesondere bei den Gottesdiens ten, die bisherigen Parkplätze zur Verfügung gestellt werden können. Doch zeitlich befristete Ausnahmeregelungen hält die Stadtverwaltung nicht für möglich. Man habe darauf geachtet, "die höchstmögliche Anzahl von Parkplätzen anzulegen unter Einhaltung der entsprechenden Vorschriften". Als Parkalternativen schlägt das Ordnungsamt die Oberwaldstraße vor sowie sonntags die Schulparkplätze. Für diesen Zweck, so die Empfehlung aus dem Rathaus, sollten sich Kirche und Schulleitung in Verbindung setzen. Twittern Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben