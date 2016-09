Mehr Sicherheit für Radfahrer

Bühl

Bühl

Weinlese hat begonnen Bühl (gero) - Der Jahrgang 2016 ist einer der kompliziertesten und zeitaufwendigsten seit vielen Jahren. Grund: Die Pilzkrankheit Peronospora hat viele Hektar heimgesucht. In Steillagen werden vereinzelt sogar Totalverluste beklagt. Dennoch wird ein guter Tropfen erwartet (Foto: gero).

Gaggenau

Gaggenau

Neue Bläserklasse für Erwachsene Gaggenau (tom) - Zum Musizieren ist man weder zu jung und schon gar nie zu alt. Deshalb wird es an der Musikschule Gaggenau im Herbst eine neue Bläserklasse für Erwachsene geben. Mit der Stadtkapelle wird das Erfolgsmodell nach der gelungenen Premiere fortgesetzt (Foto: pr).