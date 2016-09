Verbesserungen für Radfahrer

In Annäherung an die Kreuzung Plittersdorfer Straße/ Friedrichring ist der Gehweg stadteinwärts mit dem Zusatz "Radfahrer frei" gekennzeichnet. Der Radfahrer kann hier selbst entscheiden, ob er den Gehweg oder die Fahrbahn bevorzugt. Vor der Einmündung in die Schillerstraße wird der Radfahrer stadteinwärts vom Gehweg kommend an einer neuen Radfahrerausleitstelle auf die Fahrbahn in einen frisch markierten Radschutzstreifen geleitet. Auf der Strecke "geradeaus" führt dieser Radschutzstreifen bis an die vorgezogene Haltelinie der Kreuzung Plittersdorfer Straße /Friedrichring. Der rechtsabbiegende Radverkehr wird auf den Rechtsabbiegestreifen geführt. Radfahrer, die von der Hindenburgbrücke stadtauswärts kommen, fahren über die neue Ausleitstelle auf den getrennten Fuß- und Radweg.

Aktiv geworden war die Stadt auch im Bereich Lützowerstraße/Friedrich-Ebert-Straße - parallel zu den Arbeiten der Star-Energiewerke für die Verlegung von Versorgungsleitungen. Wie berichtet, wurden Schutzstreifen, vorgezogene Haltelinie sowie Aufstellfläche mit Fahrradampel und Ausleitstellen eingerichtet - eine Maßnahme, die gerade wegen des Umfelds der August-Renner-Realschule auf die Agenda gesetzt wurde. Problematisch bleibt hingegen die Situation um die Ecke in der Kehler Straße zwischen Tankstelle und Kreuzung Lützowerstraße.

Die nächsten Maßnahmen sollen im Oktober angegangen werden. Eine geordnete, sichere Radführung soll im Zuge der Sanierung der Hindenburgbrücke und weiterführend über die Kreuzung Carl-Schurz-Straße/Kaiserstraße/Kinkelstraße (voraussichtlich ab Mitte Oktober) angegangen werden. Außerdem ist im nächsten Monat die Anbringung von Radaufstellflächen und Radampeln "An der Ludwigfeste" vorgesehen, kündigt die Stadtverwaltung an.