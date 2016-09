Buntes Programm dank engagierter Helfer Von Stephan Friedrich Rastatt - Sechs Sommerfreizeiten mit insgesamt mehr als 250 Teilnehmern und Betreuern hat die katholische Seelsorgeeinheit Rastatt in den Ferien angeboten. Am kommenden Samstag, 10. September, wird die letzte Gruppe aus dem Allgäu zurückkehren. Dort freuen sich derzeit rund 45 Kinder und Jugendliche im Alter zwischen neun und 16 Jahren über eine Woche voller spannender Eindrücke und Erlebnisse. "Die Sommerfreizeiten sind ein wichtiger Bestandteil unserer umfangreichen Kinder- und Jugendarbeit", sagt Ralf Dickerhof, Pfarrer und Leiter der Rastatter Seelsorgeeinheit. Er freut sich besonders, dass zahlreiche ehrenamtliche Helfer auch in diesem Jahr wieder aktiv waren. "Ohne sie könnten wir ein solch umfangreiches Programm nicht auf die Beine stellen", betont Ralf Dickerhof. Die ehrenamtlichen Helfer, von denen einige für die Sommerfreizeiten sogar Urlaub genommen haben, sorgen nicht nur für viel Spaß und große Abwechslung, sondern auch für die Verköstigung der Teilnehmer. "Das Küchenteam ist immer besonders wichtig", weiß Dickerhof zu berichten. Er freut sich, dass auch Familien mit wenig Geld ihre Kinder zu den Freizeiten schicken können. "Im Notfall helfen wir hier ganz unbürokratisch. Wegen des Geldes sollte keiner auf einer Freizeit fehlen", so der Stadtpfarrer, der weiß, dass die Freizeiten für manche Kinder der einzige Urlaub im Jahr sind. Besonders beliebt ist in jedem Jahr das "Jesus-Camp", das seit 2010 im Pfarrgarten von St. Alexander stattfindet. In diesem Jahr waren rund 40 Kinder der ersten bis sechsten Klasse zum Zeltlager gekommen. Jedes Jahr wird dabei auch ein Stück der Pfarrgartenmauer bemalt. "Irgendwann einmal wird das Kunstwerk komplett sein", freut sich Ralf Dickerhof schon jetzt. Eine besondere Fahrt erlebten zehn junge Rastatter, als sie den Weltjugendtag im polnischen Krakau gemeinsam mit Kaplan Christian Erath besuchten. Höhepunkt war nicht nur für den 16-jährigen Fynn Flackus die Messe mit Papst Franziskus. "Rund 2,5 Millionen Menschen waren auf einem riesigen Feld mit dabei", berichtet er. Zudem hätten die Rastatter und weitere junge Menschen aus der Erzdiözese Freiburg eine bewegende Abschlussnacht mit Konzerten, geistlichen Liedern und einem zweistündigen Gottesdienst unter freiem Himmel erlebt. "Per Radio wurde alles auf Deutsch übersetzt", berichtet Fynn Flackus und fügt hinzu, dass die Gruppe auf dem Gottesdienstfeld übernachtet hat. Besuche in Krakau und in Katowitz rundeten die erlebnisreiche Woche ab. Erneut angeboten werden konnte die integrative Sommerfreizeit im Gemeindezentrum von Zwölf Apostel. Rund 40 Kinder und Jugendliche, einige davon mit Handicap, wurden zwei Wochen lang von Petra Möller und einem erfahrenen Team betreut (wir berichteten). Ins Kinzigtal dagegen führte die Freizeit von Herz Jesu. Rund 35 Teilnehmer im Alter zwischen sieben und 17 Jahren konnten im Augustinus-Heim unter anderem einen Agententag aber auch eine besondere Nachtwanderung erleben. Sicher noch lange im Gedächtnis bleiben wird den Teilnehmern eine Sonnenaufgangswanderung. "Um fünf Uhr am Morgen ging es los, so dass wir pünktlich auf einer kleinen Lichtung waren, als die ersten Sonnenstrahlen zu sehen waren", berichtet Freizeitleiter Markus Bienek. Ebenfalls im Programm der Seelsorgeeinheit war eine Kinder- und Jugendfreizeit in Rechenbach an der Schweizer Grenze. Twittern Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben





