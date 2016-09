Herausforderungen in den Alpen

Wer Philipp Schäddel in den Wochen zuvor beim Training im Schwarzwald begegnete, merkte, dass hier kein gewöhnlicher Hobbyfahrer unterwegs ist. Bereits Ende Juli bei der 40. Ausgabe des Giro delle Dolomiti belegte der Ettlinger den zweiten Gesamtrang. Das Einzelzeitfahren von Bozen nach Obereggen über 618 Höhenmeter konnte er sogar für sich entscheiden und wurde in der örtlichen Presse gefeiert. Leider ereilte ihn wie im vergangenen Jahr das Sturzpech, in diesem Jahr gleich zweimal, schreibt die RSG.

Trotz der Verletzung lief beim Ötztaler am vergangenen Sonntag zunächst alles nach Plan. Bis in den Jaufenpass hinein konnte Philipp Schäddel in einer vierköpfigen Spitzengruppe, darunter Jörg Ludewig und der Forchheimer Bernd Hornetz, einen respektablen Vorsprung auf die Verfolger herausfahren. Dann machte sich der verletzte Muskel bemerkbar und Schäddel musste aufgeben.

Am Ende gewann dennoch ein Fahrer aus Mittelbaden diesen Marathon: Der 48-jährige Bernd Hornetz aus Forchheim fuhr die 248 Kilometer quasi ständig vorneweg über Kühtai, Brenner, Jaufen und Timmelsjoch, bewältigte dabei über 5500 Höhenmeter und siegte in einer fabelhaften Zeit von unter sieben Stunden.

Einen Tag zuvor standen drei weitere Fahrer der RSG Ried-Rastatt bei einem weniger beachteten, dabei aber noch härteren Ereignis in Meiringen in der Schweiz am Start: Dem Alpenbrevet. Thomas Senski, Stephan Melcher und Manfred Walz nahmen mit der 276 Kilometer langen Platinrunde die längste Strecke des Tages in Angriff. Dabei galt es, insgesamt fünf Pässe mit 7000 Höhenmetern zu absolvieren.

Zum Auftakt ging es direkt nach dem Start den Grimselpass hinauf. Der kurzen Abfahrt ins Rhonetal folgte der Aufstieg zum knapp 2500 Meter hoch gelegenen Nufenenpass. Jeweils auf den Pässen gab es für die Teilnehmer Verpflegung. Bei herrlichem Sonnenschein eine äußerst wichtige Angelegenheit. "Ich müsste heute um die zehn Liter getrunken haben", überschlug Thomas Senski die Menge nach dem Zieleinlauf.

Nun folgte eine lange Abfahrt ins Tessin bis hinunter nach Biasca. Dort war es wichtig, eine gut funktionierende Gruppe beisammen zu haben, damit man nicht die ganze Zeit alleine Führungsarbeit leisten musste. Nach den eher gemäßigten Aufstiegen zum Lukmanier- und zum Oberalp-Pass ging es zum letzten Höhepunkt des Tages, dem Sustenpass. "Hier bin ich im letzten Jahr regelrecht eingegangen, aber dieses Mal habe ich das Essen besser vertragen und ein wenig mehr trainiert, so dass ich bis fast ganz oben ein ordentliches Tempo fahren konnte", resümierte Senski. Mit einer Fahrzeit von zehn Stunden und 35 Minuten konnte er mit dem 13. Platz sehr zufrieden sein, so die RSG. Knapp eine Stunde später erreichte Stephan Melcher das Ziel in elf Stunden 26 Minuten, Manfred Walz benötigte für die mit vielen Schwierigkeiten gespickte Strecke genau 13 Stunden. Insgesamt kamen bei der großen Runde 257 Männer und vier Frauen ins Ziel. Alles in allem beschrieben die RSGler den Tag als tolles Landschaftserlebnis mit Wettkampfcharakter und einigen Schmerzen, die wohl aber schnell wieder in Vergessenheit geraten werden.