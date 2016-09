Ein starkes Duo mit Mundwerk und Gitarre

Rastatt - Im Hinblick auf die Literatur ist Klaus Winterhoff so eine Art wandelndes Lexikon. Es gibt wohl kaum eine Frage aus dem Bereich Bücher, die der 78-Jährige nicht beantworten kann. Ob Goethe, Schiller oder Heine, ob Heinz Erhardt, Ernst Jandl oder Alfred Brendel - der Rastatter Schauspieler kennt sie alle. Schon so manche Autoren und ihre Werke hat er in seinen szenisch-literarischen Lesungen für einige Stunden aus dem Staub der Vergangenheit wieder ins Licht der Öffentlichkeit gebracht.

Zwischen den wortgewaltig vorgetragenen Passagen gibt es feine, wohlklingende Töne, für die der Rastatter Musiker Attila Schumann mit seiner Gitarre sorgt. Es ist eine wunderbare Art, im Zeitalter des World Wide Web (auch klassischen) Lesestoff modern zu präsentieren und auf unterhaltsame Weise den Besuchern schmackhaft zu servieren. Bereits 1992 hatten die beiden ihren ersten gemeinsamen Auftritt. Damals - wie auch viele Jahre danach noch - war der Musiker Jox Lammer mit von der Partie.

Klaus Winterhoff, in Berlin geboren, in Bayern aufgewachsen, ist mit einem großen "Mundwerk" gesegnet, das ihm zumindest in der Vergangenheit nicht immer zum Vorteil gereicht. Kurz vor dem Abitur verlässt er die Schule. "Ich bin freiwillig gegangen, sonst hätten die mich rausgeschmissen", erzählt er. Unter anderem wird ihm flegelhaftes Verhalten vorgeworfen. Er macht eine Zimmermannslehre, studiert Malerei und Grafik an der Freien Werkkunstschule in Stuttgart und geht ans Rheinische Landestheater in Neuss als Bühnenbildeleve und Statist. Später verdingt er sich als Werbeleiter in einem Einkaufszentrum in Ingolstadt, 1975 wechselt er zum Kaufhaus Schneider nach Bretten und 1977 nach Rastatt. Insgesamt leistet er der Kaufhauskette 27,5 Jahre lang treue Dienste, als Chefdekorateur und Werbeleiter ist er zuletzt für vier Häuser zuständig. Im Rastatter Schneider ist er "die sexy Stimme", die die Lautsprecherdurchsagen für die Sonderangebote macht. Etliche Jahre vor der Rente fängt er an, Theater zu spielen. Erste Erfahrungen als Akteur hat er bereits während des Studiums gesammelt, in dessen Rahmen er auch Schauspiel- und Jazztanzunterricht erhielt und in die Philosophie hineinschnuppern konnte. 1985 zieht er nach Rastatt, in den folgenden Jahren ist er zuweilen als Komparse bei SWR-Produktion dabei, tritt als Schauspieler auch im Sandkorn-Theater und im Kammer-Theater in Karlsruhe auf, bringt mit seinem eigenen Zimmertheater in Rastatt 22 Inszenierungen auf die Bühne und wirkt bis heute immer wieder bei Aufführungen des "Ensemble 99" mit. Wenn sich das Jahr dem Ende zuneigt, wird der 78-Jährige dort in 24 Stücken mitgespielt haben. 18 szenische Lesungen hat er bisher im Kellertheater vollbracht - und unzählige weitere Auftritte in der Region von Offenburg bis ins Murgtal gehabt. Mit Literatur beschäftigt sich Klaus Winterhoff seit Kindertagen und auch heute noch täglich mehrere Stunden. "Mindestens 6 000 Bücher" habe er zu Hause, schätzt er seinen Bestand, "und natürlich alle gelesen", fügt er grinsend hinzu. Sein erklärter Lieblingsautor ist Thomas Mann. Winterhoff, der ein bemerkenswertes Gedächtnis für Zahlen und Ereignisse hat, sammelt auch andere schöne Dinge wie Uhren, Brillen und alte Musikmaschinen (von Trichtergrammophonen bis hin zur Musikbox) - doch sein wahres Elixier ist die Literatur. So kann er aus einem reichen Fundus schöpfen für seine stets wohl ausgewählten Programme - von Liebesgedichten über bissige Parodien, tiefsinnige und groteske Lyrik und Prosa bis hin zum Seemannsgarn. Als Schauspieler bereitet es ihm Freude, durch seine Rollen in viele Charaktere zu schlüpfen und er genießt jeden Auftritt. Und wenn das Publikum applaudiert und sogar begeistert ist, dann erfüllt ihn das mit tiefer Zufriedenheit. Ein Fan, so erzählt Winterhoff, habe unbedingt einmal ein Foto von ihm schießen wollen mit der Begründung: Er, Klaus Winterhoff, sehe nach der Vorstellung immer so glücklich aus.

Einer, dem das genauso geht, ist Attila Schumann, der an die 1000 Songs in seinem Repertoire hat, darunter auch einige selbst geschriebene. "Wenn er allein spielt, ist er ein Juwel", lobt Winterhoff das Gitarrenspiel seines Bühnenkollegen, der seine Leidenschaft erst nach einigen Umwegen zum Beruf gemacht hat.

In Bautzen geboren, in Rastatt aufgewachsen, Fachabitur am Wirtschaftsgymnasium. Die weitere Richtung? Unklar. "Ich war ein Träumer", bekennt der stets sonnengebräunte Musiker, der wirklich so heißt wie der Hunnenkönig Attila.

In der Schule wird er wegen seines ungewöhnlichen Vornamens oft verspottet: "Attila, der Hundekönig", lästern Klassenkameraden, und ein Polizist, der ihn später einmal, als er erwachsen ist, nach seinem Namen fragt, wird fast böse, weil er denkt, Schumann wolle ihn verschaukeln. Vorfälle, über die der 65-Jährige heute herzhaft lachen kann.

Er wächst mit der Musik der Rolling Stones und Bob Dylans auf. Als Jugendlicher soll er Klavierspielen lernen, das ist ihm verhasst. Viel lieber will er auf der Gitarre zupfen, seine erste Klampfe besorgt er sich vom Sperrmüll. Er ist ein Nachkömmling in der Familie und noch ein Steppke, als sein 20 Jahre älterer Bruder nach Kanada auswandert. Er habe sich in seiner Jugend oft allein gefühlt, sagt der Autodidakt - und sich daher oft in die Musik zurückgezogen: "Ich habe mir so meine eigene kleine Welt gebaut."

Zuerst einmal geht es aber in die reale Welt: Er absolviert eine Ausbildung zum Industriekaufmann bei Mercedes-Benz in Gaggenau. Der Beruf erfüllt ihn nicht. Er sucht weiter, beginnt Sozialpädagogik in Freiburg zu studieren, muss zur Bundeswehr. Danach verdingt er sich als Lkw-Fahrer, fährt zwei Jahre durch die Lande. "Abenteuerlich", kommentiert er diesen Lebensabschnitt. Und es kommen auch Tiefphasen im Leben.

Nur eines bleibt unverändert: Die Liebe zur Musik. Über Kontakte an der VHS kommt Schumann an die Musikschule in Rastatt, in beiden Einrichtungen gibt er seit weit mehr als 30 Jahren Kurse. Hinzu gesellen sich inzwischen Tausende von Auftritten mit anderen Musikerkollegen in der näheren und weiteren Region, aber auch in Berlin und alle Jahre wieder in Waren an der Müritz.

Überhaupt zieht es ihn immer wieder in den Osten Deutschlands, um Städte und Landschaften mit dem Fahrrad zu erkunden. Und er stöbert gerne in Second-Hand-Läden nach Klamotten - das ist eine weitere Leidenschaft von ihm. Seine lockere Art und seine Kontaktfreudigkeit haben ihm schon manch interessante Begegnung beschert - wie in diesem Jahr mit Gunter Gabriel in Berlin, der ihn ins Hansa-Tonstudio mitgenommen hat. Dort kreierten schon David Bowie und Depeche Mode legendäre Pop-Platten.

Klaus Winterhoff und Attila Schumann bereiten vielen Menschen mit ihren Auftritten Freude. Und für sie selbst ist es die größte Freude, "wenn uns jemand Zeit widmet und zu uns kommt".

Die nächste Möglichkeit dazu besteht beim Semesterauftakt der Kreisvolkshochschule am 30. September (19.30 Uhr, Handelslehranstalt Rastatt, Kosten: zehn Euro). Dann gibt es "Politisch Lied - garstig Lied?" - mal ernst, mal heiter. Platzreservierung unter (072 22) 3813500, E-Mail an vhs@landkreis-rastatt.de.