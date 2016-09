Existenz des Waldes nicht in Gefahr

Rastatt/Ötigheim (hli) - Bei einem Spaziergang in der Nähe des Waldfriedhofs in Rastatt sowie durch den Ötigheimer Wald machte eine BT-Leserin eine Entdeckung: "seltsame Wucherungen" an Eichelfrüchten, die diese völlig verkrümmen und verkümmern ließen. Sorgenvoll wandte sie sich daraufhin in einer E-Mail ans Badische Tagblatt. "Bei manchen Bäumen waren keine normalen Eicheln mehr zu sehen", berichtet sie. Schneide man eine Eichel durch, so finde sich eine Art Höhle, in der eine Made sitzt, schreibt die Leserin. Solch deformierte Eicheln sind Forstdirektor Heinz Wicht vom Kreisforstamt bislang nicht aufgefallen, informiert er im BT-Gespräch. "Das sieht nicht nach einem Eichelbohrer-Befall aus", betont er, als er die Fotos der Leserin sieht. Stattdessen vermutet Wicht, dass ein anderer Schädling dahinter steckt: die Gallwespe. Diese sticht nach Aussage des Forstdirektors Blatt oder Frucht eines Baums an und erzeugt dadurch eine Wucherung. Darin entwickelt sich dann die Raupe der Fliegenart. Zwar befalle das unscheinbare Insekt oft die Blätter von Eichen, doch dass es "so extrem" an die Früchte gehe, sei seines Wissens noch nicht vorgekommen, zeigt sich Wicht verwundert. Aus diesem Grund will er nun befallene Eicheln an die Forstliche Versuchs- und Forschungsanstalt (FVA) nach Freiburg schicken. Das Ergebnis erwartet er in einigen Wochen. Welche Gallwespe es ist und warum sie sich in den Eicheln im Ötigheimer Wald manifestiert hat - auf diese Fragen erhofft sich Wicht Antworten vom FVA. In einem Punkt kann er auf jeden Fall schon mal Entwarnung geben: "Die Bäume sind nicht existenziell gefährdet." Normal sei, dass Bäume im Spätsommer und Herbst die Früchte abwerfen, die von Schädlingen befallen sind. Bei Eichen sind das unter anderem die Früchte, die vom Eichelbohrer befallen sind - der häufig in der Region vorkommt. "Denn der Baum merkt, dass eine Made den Samen aufgefressen hat", erklärt Wicht. Gerade im Ötigheimer Wald, wo es viele Roteichen entlang der Wege gebe, könne es sein, dass bei einem hohen Befall die Wege voll sind mit Eicheln. "Da fällt das natürlich besonders auf", sagt Wicht. Eine Auswirkung auf den Wald hat der Befall allerdings: Eine Naturverjüngung wird dadurch verhindert. "Der Baum erzeugt keinen jungen Baum mehr", erläutert Wicht. Der eigentliche Baum werde durch den Befall aber nicht krank, beruhigt er. "Mit dem Verrotten der Blätter ist der Schädling weg." Gegen die Gallwespe unternimmt das Kreisforstamt übrigens nichts. "Wir können ja nicht den ganzen Wald spritzen", verdeutlicht Wicht. Eingegriffen wird nur, wenn die Existenz des Waldes in Gefahr ist. Twittern Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben





Das könnte Sie auch interessieren



Rastatt

Kochlöffler-Fest ein voller Erfolg Rastatt (up) - Wie das erste Kochlöffler-Fest vor drei Jahren war auch die zweite Auflage des Treffens zwischen Plittersdorfer und Ottersdorfer Bürgern ein voller Erfolg. Mehrere Hundert Besucher kamen auf den Feldern an der Gemarkungsgrenze der beiden Ortsteile zusammen (Foto: up). » Weitersagen (up) - Wie das erste Kochlöffler-Fest vor drei Jahren war auch die zweite Auflage des Treffens zwischen Plittersdorfer und Ottersdorfer Bürgern ein voller Erfolg. Mehrere Hundert Besucher kamen auf den Feldern an der Gemarkungsgrenze der beiden Ortsteile zusammen (Foto: up). » - Mehr Gernsbach

"Ein Juwel vor der Haustür" Gernsbach (red) - Im Rahmen ihres Schwimmbad-Tests nimmt die BT-Murgtalredaktion das Freibad in Reichental unter die Lupe. Einheimische schätzen es als "Juwel vor der Haustür", Gäste loben die familiäre Atmosphäre und die gepflegten Flächen des Bades (Foto: Ernst). » Weitersagen (red) - Im Rahmen ihres Schwimmbad-Tests nimmt die BT-Murgtalredaktion das Freibad in Reichental unter die Lupe. Einheimische schätzen es als "Juwel vor der Haustür", Gäste loben die familiäre Atmosphäre und die gepflegten Flächen des Bades (Foto: Ernst). » - Mehr