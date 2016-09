Auen-Institut wird internationaler

Im Gebäude in der Josefstraße ist damit die Chefstelle wieder besetzt, nachdem der langjährige Leiter Prof. Dr. Emil Dister vor zwei Jahren in den Ruhestand getreten ist. Für den 47-Jährigen ist die Adresse keine unbekannte. Vor rund fünf Jahren war er schon einmal zu einem Symposium nach Rastatt gekommen; die beruflichen Wege mit seinem Vorgänger kreuzten sich immer wieder. Zuletzt stand Wittmann in Diensten des Mainzer Max-Planck-Instituts für Chemie und forschte im brasilianischen Manaus.

Der Faszination der Auen erlag der Wissenschaftler schon als Student der Geografie, Geologie und Botanik. Er absolvierte ein Praktikum in Brasilien. Die Bedeutung der Auen kann man nach seiner Überzeugung nicht hoch genug einschätzen: "Wasser ist unser höchstes Gut." Gesunde Feuchtgebiete hätten eine elementare Bedeutung für Klima und Öko-System sowie die Artenvielfalt bei Pflanzen und Tieren. Wittmann ist daran gelegen, den Blick zu weiten. Das Rastatter Auen-Institut soll internationaler ausgerichtet werden; die Forschungsgebiete will er um Moore, Sümpfe und Küsten erweitern. Man könne einiges aus dem Ausland lernen, sagt der Wissenschaftler. Beispiel: Die Bedeutung der Kohlenstoffe im Auenwald. Welche Wechselwirkungen und Konsequenzen für das Klima bestehen, dazu lägen just in Deutschland kaum Daten vor. Das will Wittmann ändern. Dazu beitragen soll ein Forschungsprojekt direkt vor der Haustür in den Rastatter Rheinauen. Als "absolut hochwertig" bezeichnet er dieses Naturschutzgebiet. "Viele Arten sieht man nur hier." Mit dem auf mehrere Jahre angelegten Monitoring-Projekt soll ab dem kommenden Frühjahr die Vegetationsdynamik beobachtet und die Wirkungen von Kohlenstoffen untersucht werden.

Den Bogen der Auenforscher spannt der Wissenschaftler von der Grundlagenarbeit bis zur Wiederherstellung von beschädigten Auen. Als legitim betrachtet er es, dass Forscher, wie es Vorgänger Dister tat, auch im Politikbetrieb mahnend die Stimme erhebt. Die Wissenschaft müsse aber Lösungen anbieten, die die Politik auch umsetzen könne. Es gelte, die nachhaltigen Vorteile von gesunden Auen herauszuarbeiten.

Die Perspektiven des Aueninstituts, dessen Trägerschaft im Jahr 2004 vom WWF auf das Karlsruher Institut für Technologie (KIT) überging, hält Wittmann für gut, auch wenn aus seiner Sicht Ökologie am KIT nicht gerade im Vordergrund stehe. Den Standort Rastatt mit den "Modellflüssen" Murg und Rhein vor der Tür bezeichnet er als "ideal". Knapp 20 Mitarbeiter sind hier zugange - Tendenz eher steigend, da gerade Anträge für mehrere neue Projekte laufen.

Damit scheinen die Zeichen auf Stabilität zu stehen. Die Stadt Rastatt als Eigentümerin des Gebäudes hat sich zuletzt dazu bekannt, mit einer Mietsubvention das WWF-Aueninstitut am Standort zu halten. Das soll sich auch nicht ändern, wenn die Immobilie an die Star-Energiewerke verkauft wird. Ein neuer Vertrag zwischen Stadtwerken und KIT muss jedoch noch ausgehandelt werden.

Ob Kontinuität auch für den Namen gilt, ist noch offen. Wittmann stört sich ein bisschen daran, dass im Zusammenhang mit der Einrichtung dreimal das Wort Institut vorkommt (KIT, Institut für Geographie und Geoökologie und Aueninstitut). Möglicherweise werde man sich von dem Zusatz "WWF" trennen, deutet Wittmann an: "Am Namen müssen wir noch feilen."