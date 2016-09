Anwalt der Denkmale und Berater der Eigentümer

Rastatt - Tobias Venedey kommt viel herum im Landkreis Rastatt. Als Gebietsreferent des Landesamts für Denkmalpflege im Regierungspräsidium Stuttgart ist der 34-jährige Kunsthistoriker unterwegs, um seinen Beitrag für den Erhalt des geschichtlichen und kulturellen Erbes der Region zu leisten. Er sieht sich als Anwalt der Denkmale, aber auch als Berater und Begleiter der Eigentümer, die ein denkmalgeschütztes Gebäude besitzen und es auch nutzen wollen. Nicht als Museum, sondern als Ort zum Leben, Wohnen und Arbeiten.

Denkmalgeschützte Gebäude sind Geschichte zum Anfassen. Aufgabe von Denkmalschutz und Denkmalpflege ist es, dieses Erbe unversehrt zu erhalten und künftigen Generationen weiterzugeben. Und nicht nur Schlösser und Kirchen zählen zu den Denkmalen, sondern auch etliche Häuser in Privatbesitz. Wer Eigentümer eines Denkmals ist, hat nach dem Denkmalschutzgesetz Baden-Württemberg die Verpflichtung, "sein Denkmal im Rahmen des Zumutbaren zu erhalten und pfleglich zu behandeln". Finanzielle Unterstützung erhalten die Eigentümer und Besitzer von Kulturdenkmalen durch Förderprogramme und Steuererleichterungen. "Die denkmalfachliche Beratung ist ein Gratisangebot", erklärt Venedey. Bauliche Maßnahme und Veränderungen sind möglich, aber die Eigenschaften als Kulturdenkmal müssen erhalten bleiben.

Eng verzahnt ist die Arbeit des Gebietsreferenten für den Landkreis Rastatt, der zusätzlich noch den Neckar-Odenwald-Kreis betreut, mit der Unteren Denkmalbehörde im Rastatter Rathaus beziehungsweise im Landratsamt. Sie ist erster Ansprechpartner für alle Denkmaleigentümer (wir berichteten). Venedey selbst vertritt die höhere Denkmalbehörde. Das Landesamt für Denkmalpflege ist zwar organisatorisch ins Regierungspräsidium Stuttgart eingegliedert. Venedeys Schreibtisch steht dennoch geografisch geschickt zwischen seinen beiden Zuständigkeitsgebieten: In der Karlsruher Moltkestraße. Von dort aus fährt er regelmäßig zu Vor-Ort-Terminen mit den jeweiligen Mitarbeitern der Unteren Denkmalbehörde, um Denkmaleigentümer zu beraten beziehungsweise zu entscheiden, welche geplanten Maßnahmen genehmigungsfähig sind und welche nicht. Dabei hat er schon einige Male erleben müssen, dass der Denkmalschutz bei den Eigentümern nicht immer die besten Assoziationen weckt. Manch einer fühlt sich sogar gegängelt. Dabei werde der Denkmalschutz heute längst nicht mehr so einengend gehandhabt wie noch vor 30 Jahren, meint Venedey. Ziel sei heute kein musealer Zustand um jeden Preis. "Die Denkmäler sind im Lauf der Zeit immer wieder verändert worden, und weil sie verändert wurden, sind sie auch erhalten", erklärt er. Vor allem geht es um den Erhalt der Originalsubstanz, also eines jahrhundertealten Fachwerks zum Beispiel.

Den Rahmen, in dem Veränderungen möglich sind, geben dann aber schon die Denkmalbehörden in Abstimmung mit anderen Beteiligten vor. Der Eigentümer soll sich deshalb in einer möglichst frühen Phase seiner Planung an die Untere Denkmalbehörde wenden. Das sichere auch Förderungsmöglichkeiten und Steuerersparnis. Im Nachhinein ist in der Regel nichts mehr zu holen.

Ein umfassenderer Schutz gilt für Kulturdenkmale von besonderer Bedeutung, die im Denkmalbuch eingetragen sind. Die Stadtkirche St. Alexander gehört beispielsweise dazu oder die barocken Brunnen in der Rastatter Innenstadt. Hier sind sogar Maßnahmen in der Umgebung des Denkmals genehmigungspflichtig, weil sie das Erscheinungsbild des Denkmals verändern würden. Zudem ist jeder Besitzerwechsel anzuzeigen.

Der Denkmalschutz erstreckt sich übrigens immer auch auf das Innere von Gebäuden. Das wüssten viele Eigentümer nicht, so Venedey, der nach seinem Studium der Kunstgeschichte in Freiburg noch den Master in Denkmalpflege an der Uni Bamberg draufgesattelt hat.

Es gibt aber auch den Fall, dass Eigentümer mit ihrem Denkmal nichts anfangen können. Sei es, weil das Interesse am Erhalt fehlt. Ein gewisser Idealismus gehöre nämlich schon dazu. Oder weil trotz Förderung die Geldmittel zu knapp sind. Wer ein Denkmal verkaufen möchte, dem hilft die Landesdenkmalpflege. Auf deren Internetseite werden über die Höhere Denkmalschutzbehörde des Regierungspräsidiums Karlsruhe Denkmale, die einen neuen Besitzer suchen, angeboten. Dort gibt es für Denkmaleigentümer übrigens auch einen übersichtlichen Wegweiser durch den Behördendschungel.

www.denkmalpflege-bw.de