Auf der Suche nach Bibern, Unken und Hirschkäfern

Hügelsheim/Karlsruhe - Ein Biber hat im Frühjahr im Hügelsheimer Gewann "Jägerkopf" einen Baum angefressen. Auf der französischen Seite des Rheins ist er keine Seltenheit mehr, wie Jenny Behm vom Referat Naturschutz und Landschaftspflege des Regierungspräsidiums (RP) berichtet. War der Biber nur ein "Irrgast" oder siedelt er sich auch bei uns wieder an? Derartigen Fragen gehen die Experten des Bühler Instituts für Landschaftsökologie und Naturschutz (ILN) nach, die im Auftrag des RP einen Managementplan für das FFH-Gebiet "Rheinniederung und Hardtebene zwischen Lichtenau und Iffezheim" erstellen.

Der Plan umfasst des Weiteren das Vogelschutzgebiet "Rheinniederung von der Rench- bis zur Murgmündung". Die Erstellung eines Managementplans ist ein aufwendiges verwaltungstechnisches Verfahren, ein Handbuch der Landesanstalt für Umwelt, Messungen und Naturschutz Baden-Württemberg (LUBW) und des Ministeriums für Ländlichen Raum definiert, welche Behörden in welchem Umfang beteiligt werden müssen. Zunächst werde geklärt, welche Schutzgüter in dem betreffenden Gebiet vorliegen und wo sich diese befinden. Als schutzwürdig eingestuft sind im vorliegenden Fall die Auenlandschaften mit großen Wasserflächen, Altrheinarmen, Schluchten und Rinnen sowie "Auenwaldbestände der Weichhölzer, Röhricht- und Verlandungsgesellschaften, Feuchtwiesen, Borstgrasrasen, Silbergras-Fluren und Binnendünengebiete auf eiszeitlichen Niederterrassen", wie es in der amtlichen Kurzbeschreibung heißt.

In einem weiteren Schritt werden die Lebensräume der einzelnen Tier- und Pflanzenarten kartiert. Dabei begeben sich die Biologen auf die Suche nach seltenen und bedrohten Käfern, Vögeln, Amphibien und Fischen und dokumentieren ihre Beobachtungen. Im Anschluss an diese "Feldforschung" werden Vorschläge erarbeitet, wie die schützenswerten Flächen am besten erhalten werden können: "Ein Managementplan hat keine Verordnungen oder Verbote, wie dies bei Naturschutzgebieten der Fall ist, er ist ein behördenverbindlicher Fachplan", verdeutlicht die Diplom-Umweltwissenschaftlerin Jenny Behm.

Die besten Vorgaben nützen jedoch nichts, wenn sie nicht umgesetzt werden. An diesem Punkt ist der im Landratsamt angesiedelte Landschaftserhaltungsverband gefordert, mit Landwirten Verträge auszuhandeln und zu klären, welche Fördermöglichkeiten es gibt. Gemäß den Landschaftspflegerichtlinien können auch Vereine unterstützt werden, so Behm. Für die einzelnen Lebensräume gelte ein Verschlechterungsverbot, für Grünland bestehe ein Umbruchverbot. Um die Artenvielfalt im Staatswald zu fördern, werden Inselgruppen aus Totholz festgelegt.

Im Durchschnitt koste ein Managementplan etwa 80000 Euro, im vorliegenden Fall überschreitet der Kostenrahmen die 200000-Euro-Grenze, weshalb das Projekt europaweit ausgeschrieben wurde. Eine exakte Summe möchte die RP-Mitarbeiterin jedoch nicht nennen. Das ILN sei "preislich am günstigsten und fachlich am überzeugendsten" gewesen, begründet sie den Zuschlag an das erfahrene Fachbüro in der Zwetschgenstadt. Für die Erstellung des Managementplans gibt es EU-Zuschüsse, die sich bei rund 30 Prozent bewegen. Dies trifft auch auf die spätere Umsetzung der vorgeschlagenen Maßnahmen zu.

Bis Anfang nächsten Jahres sollen alle Schutzräume kartiert sein, Ende 2017/Anfang 2018 werden dann Kommunen, Verbände und Träger öffentlicher Belange am Verfahren beteiligt, führt Behm aus. Ein eigener Arbeitskreis werde gebildet, der Anregungen und Kritik aufnehme. Anfang 2018 soll der Managementplan im Internet veröffentlicht werden, zum Jahresende soll er abgeschlossen sein.