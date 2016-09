Polizeirevier braucht neuen Chef

Bühl



Einbruchsserie im Industriegebiet Bühl (red ) - In gleich fünf Firmengebäude sind Einbrecher in der Nacht auf Donnerstag eingestiegen, um nach Bargeld zu suchen. Dabei sind sie teilweise rabiat vorgegangen. Die Polizei hofft, dass Zeugen die Täter bei ihrer Einbruchsserie in Vimbuch beobachtet haben (Symbolfoto: av).