Schmunzelnd zwischen Kochtöpfen

Elchesheim-Illingen - Bei diesem Koch- und Backbuch steht nicht nur die Arbeit am Herd im Vordergrund. Der Sinn und Zweck des rund 250-seitigen Werks ist für Richard Schmidt ganz klar: "Es soll gelacht oder zumindest geschmunzelt werden", gibt er als Ziel aus. Zusammen mit Annemarie Schneider hat er das Koch- und Lesebuch "Für Liib un Seel" erstellt. Mit vielen alten Rezepten von Elchesheim-Illingern und zahlreichen passenden Zeichnungen. Offiziell vorgestellt wird das Buch am Sonntag, 11. September, im Rahmen des Elchesheim-Illinger Dorffests.

Um die Besucher gleich auf den Geschmack zu bringen, wird während der Buchpräsentation, die um 12 Uhr auf der Hauptbühne vor dem Rathaus stattfindet, gekocht - höchstpersönlich von Bürgermeister Rolf Spiegelhalder und den Bürgermeister-Stellvertretern. Auf den Tisch kommt Sülz mit Bratkartoffeln, kündigt Annemarie Schneider an.

Das Rezept findet sich natürlich auch im Buch der beiden. Insgesamt sind es 212, die Schneider von rund 100 Personen zusammengetragen hat. Die älteste Person war 102 Jahre alt, mittlerweile ist sie gestorben, doch im Elchesheim-Illinger Koch- und Backbuch hat sie sich noch mit drei Rezepten verewigt. "Wir sind dankbar, dass wir all die alten Rezepte bekommen haben", betont Schneider.

Gegliedert haben Schneider und Schmidt das Buch nach Kategorien: Salat, Suppen und Eintöpfe, Gerichte mit Gemüse, Kartoffeln, Fisch, Fleisch, Geflügel und Wild, Innereien, Rezepte mit Milch, Grieß, Mehl und Weck, Obst und Nachspeisen, Brote und Brötchen, Kuchen und Gebäck sowie Glühmost und Weihnachtsgebäck. Ein Kapitel widmet sich zudem der Vorratshaltung. "Ein ganz aktuelles Thema", sagt Annemarie Schneider im Hinblick auf die Empfehlung der Bundesregierung, sich Vorräte anzulegen. Beschrieben ist in dem Kapitel unter anderem, wie man Sauerkraut einmacht oder Eier für den Winter haltbar macht.

Rezepte der Haut Cuisine findet man in dem Buch nicht, stattdessen bodenständiges Hausgemachtes, das zum Nachkochen anregen solle, verdeutlichen Schmidt und Schneider im Vorwort. Viele Rezepte seien um die Kriegszeit herum entstanden, erläutert Schneider. Da waren Lebensmittel nicht üppig vorhanden. Gewürze, vor allem Pfeffer, wurden ebenfalls nur spärlich benutzt, blickt Schneider zurück. All das spiegele sich in den Rezepten wider. Trotzdem schmeckten sie sehr gut, verrät Schneider, die so ziemlich jedes Gericht aus dem Buch schon nachgekocht hat.

Selbst wer nicht kochen kann (oder mag), hat in dem Buch trotzdem was zu gucken. Auf rund 40 Seiten finden sich Sprüche und passende Zeichnungen dazu - unter anderem von vielen lokalen Persönlichkeiten und Künstlern - neben Rathauschef Spiegelhalder sind es unter anderem Tony Marshall, Sprintweltrekordler Heinz Fütterer, Peter Lehel, die Künstler Norbert Eschbach, Dieter Rommel, Manfred Merkel und Valentin Hörig, aber auch Vereinsvertreter und Bürger der Gemeinde. Zahlreiche Grundschüler haben die Rezepte außerdem passend illustriert. Insgesamt haben sich knapp 200 Personen an dem Band beteiligt.

"Es fasziniert mich, dass so viele mitgemacht haben", resümiert Annemarie Schneider nun, da sie das Buch in den Händen hält. Es sei ein Gemeinschaftswerk der Einwohner Elchesheim-Illingens. Und auch die vielen Begegnungen mit den Senioren, von denen sie die Rezepte bekam, sind Schneider in Erinnerung geblieben. Schmidt hat es indes beeindruckt, wie sich die Idee des Buchs immer weiter entwickelt habe. Und auf das fertige Buch dürfen beide mehr als stolz sein. Erste Rückmeldung hat Schmidt bereits bekommen: "Alle waren total aus dem Häuschen."

"Für Liib un Seel" wird während des Dorffests für einen Sonderpreis von 15 Euro verkauft und kann in dieser Zeit reserviert werden. Danach ist es bei Annemarie Schneider, (0 72 45) 49 20, und Richard Schmidt, (0 72 45) 9 19 68 41, für 18 Euro erhältlich. Sobald die Kosten gedeckt sind, geht der Erlös des Verkaufs an einen sozialen Zweck in der Gemeinde.