Badbetreiber lieben den schönen August

Rund 70 000 Gäste waren es im vergangenen Jahr im Natura in Rastatt, auf rund 60000 hofft Bäder-Chef Tobias Peter zum Ende der Saison, die die Star-Energiewerke angesichts der guten Wetterprognosen kurzfristig um eine Woche verlängert haben (wir berichteten). "Wir nehmen die schönen Tage noch mit", sagt Peter. Weil es morgens aber schon etwas frisch ist und der Besucherstrom (bis gestern Nachmittag insgesamt 59650 Gäste) langsam abflaut, wird das Freibad am Schwalbenrain vom 12. bis einschließlich 18. September erst ab Mittag geöffnet, also von 12 bis 19 Uhr (Ausnahme ist der 15. September, dann bleiben Natura und Alohra wegen Betriebsausflugs geschlossen). Die Saison bezeichnet Peter trotz der verregneten Tage in der ersten Hälfe als befriedigend. Der August habe alles herausgerissen und noch einmal für Andrang im Bad gesorgt. Am 15. Mai startete die Saison, bis zum 1. August wurden lediglich 30000 Besucher registriert. Im August allein kamen dann 26000 Badegäste, davon knapp 16 000 im Zeitraum zwischen 24. und 31. August. Der am stärksten frequentierte Tag war der 10. Juli, an dem Sonntag labten sich 3500 Gäste in dem erfrischenden Nass.

An elf Tagen machte die Bäderverwaltung von der Schönwetterregelung Gebrauch und ließ das Bad am Abend bis 21 Uhr geöffnet. Die Regelung kommt zur Anwendung, wenn es um 17 Uhr noch wärmer als 28 Grad ist, erläutert der Bäderchef. Die Schlechtwetterregelung wurde hingegen ganz ausgesetzt. Sie besagt, dass das Bad geschlossen bleiben kann, wenn Dauerregen ist oder die Lufttemperatur unter 15 Grad Celsius beträgt. Die Entscheidung liegt im Ermessen des Betriebsstättenleiters.

"Supergut" verlief der August auch im Cuppamare, wie von der Stadtverwaltung Kuppenheim zu erfahren ist. Allein 25973 Besucher fanden sich in dem Monat mit den vielen Hochs im Hallenfreibad ein, so dass die Anzahl seit Jahresbeginn auf 102 087 geklettert ist. 84000 Gäste waren es lediglich bis Mitte August gewesen. 2015 wurden insgesamt bis Jahresende 132163 Gäste registriert. Die aktuelle Freibadsaison startete am 15. Mai und verlief in den ersten Wochen aufgrund des wechselhaften Wetters sehr verhalten Besucherrekord war ebenfalls am 10. Juli mit 3237 Gästen. Das Cuppamare geht trotz der schönen Spätsommertage nicht in die Verlängerung, auch wenn es sich in der Vergangenheit diesbezüglich schon oft flexibel gezeigt hat. Schon lange festgezurrt ist der 11. September mit dem ersten Hunde-Schwimmen (11 bis 18 Uhr) als besonderer Abschluss.

Auch im Durmersheimer Terrassenbad war der Start in die Saison alles andere als gelungen - so musste die Eröffnung aufgrund des Wetters um eine Woche auf den 21. Mai verschoben werden, erinnert Pressesprecherin Dagmar Ihlein. Doch das Wetter zog an: Rund 45 000 Besucher werden es wohl bis Ende der Woche. Allein im August kamen 17 000 Besucher ins Bad. Am besten besucht war der 20. Juli, ein Mittwoch, mit 2 637 Badegästen. Dass das Freibad eine weitere Woche offenbleibe, sei gut möglich, die Wetterprognosen sind gut. Allerdings sei es abends dann nur noch bis 18 Uhr geöffnet, betont Ihlein.

Ähnlich sieht es beim Malscher Freibad aus: Start der Badesaison war am 14. Mai, seitdem haben 47500 Gäste die Einrichtung besucht, davon rund 18 000 im August. Die meisten Besucher kamen - wie in Durmersheim - am 20. Juli: An diesem Tag tummelten sich 2 261 Badegäste auf der Anlage. Auch Malsch dehnt die Saison aus: Bis zum 18. September darf dort weiter geplanscht und geschwommen werden.

Genaue Zahlen vom Muggensturmer Badesee gibt es indes noch nicht. Ausgezählt wird erst, wenn die Badesaison fertig ist, da es keine Registrierkasse gibt. Eine Tendenz lässt die Gemeindeverwaltung aber schon wissen: Es war weniger los als 2015, aber mehr als 2014. Die Besucherzahlen könnten noch weiter steigen, denn bleibt das Wetter nächste Woche gut, verlängert auch der Badesee die Saison.